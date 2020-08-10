Первая смерть во время акций протеста в центер столицы Беларуси. На проспекте Притыцкого погиб один из протестующих.

В МВД факт гибели первого протестующего подтвердили официально. Но говорят, что это у него в руке сработало взрывное устройство, которое мужчина собирался бросить в ОМОН.

Напомним, сегодня ЦИК Беларуси опубликовал обновленные данные результатов выборов президента страны. По официальным данным Лукашенко выиграл с 80% голосов избирателей. Однако оппозиция считает, что голоса подсчитаны неправильно и результат прямо противоположный.

В вечер выборов в Беларуси начались жесткие протесты, тысячи человек вышли на улице в разных городах страны. Лукашенко считает, что это "овцы", которыми управляют из Украины, Чехии и Польши, а не волеизъявление его граждан, которые не согласны с официальными результатами подсчетов.

Протесты продолжаются и в понедельник, 10 августа, "Страна" ведет текстовый онлайн событий в Беларуси.