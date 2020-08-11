Женщина пыталась попасть на встречу со знакомым через окно при помощи простыни и веревок. Спускалась она с шестого этажа, однако не рассчитала силы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Помогите, там женщина спускается с 6-го этажа с помощью веревки из простыни" - такой вызов получили столичные патрульные. На службу 102 позвонила работница детского сада и сообщила, что на улице Бальзака, женщина спускается с балкона 6-го этажа с помощью импровизированной веревки из простыни", - указано в сообщении.

Уже через несколько минут патрульные Илья Коробка и Денис Дихтяр были на месте и увидели отчаянную уже на уровне пятого этажа. Сама женщина призналась, что вот-вот упадет потому что у нее устали руки и ноги.

Правоохранители попросили впустить хозяев квартиры на пятом этаже, которые оказались дома, и достали женщину через окно соседей.

Девушка отметила, что таким образом хотела попасть на встречу со своим знакомым, но не рассчитала силы. Почему она выбрала именно такой способ - неизвестно.

Напомним, патрульные полицейские в Голосеевском районе столицы задержали угонщика автомобиля марки Mercedes. Однако мужчине удалось сбежать через окно.

Как сообщала "Страна", Днепровском районе Киеве на улице Петра Запорожца из больничного окна на пятом этаже выпал мужчина. В результате полученных травм он скончался.