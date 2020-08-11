В Одессе люди вышли на протест против хранения в порту "Южный" в городе десяти тонн опасной аммиачной селитры, которая привела к ужасному взрыву в Бейруте.

Несколько десятков активистов провели митинг возле здания Администрации МТП "Южный".

Об этом сообщают "Украинские новости".

В руках у протестующих были плакаты: "Уберите селитру из "Южного", "Порт "Южный" – не Бейрут" и "Широков, покажи селитру".

По словам участников акции протеста, в порту, прямо под открытым небом, с нарушениями правил безопасности, уже более 2 лет хранится около 10 тысяч тонн селитры.

"Вы можете себе представить такое: почти 10 тысяч тонн взрывоопасного вещества хранится прямо посреди неба, безо всяких соблюдений правил безопасности! А рядом - Одесский припортовый завод, на котором перегружают аммиак и железная дорога, где отгружают карбамид. Мы с ужасом можем только представить, что будет, если не дай Бог, рванет! Хватит же одного небрежно брошенного окурка. В Бейруте сдетонировало около 3 тысяч тонн селитры - и город почти полностью разрушен. А в нашем случае, если рванет 10 тысяч тонн - снесет половину района! Будут десятки тысяч человеческих жертв! При этом глава Южненского филиала АМПУ Широков делает вид, что у него все в порядке", - возмущались активисты.

Митингующие заявили, что не верят заявлениям руководителя Южненского филиала АМПУ.

К активистов не вышел никто из чиновников.

Ранее стало известно, что в порту "Южный" под открытым небом на складе хранится около 10 тысяч тонн такой же селитры, которая почти уничтожила Бейрут. Журналисты первыми забили тревогу, поскольку рядом с этим складом выгружаются и другие взрывоопасные вещества, а сама селитра упакована в такие же "биг-беги", как и в Ливане. Сам порт находится в 20 километрах от Одессы, и в непосредственной близости от Одесского припортового завода.

Напомним, недавно прогремели два мощных взрыва в столице Ливана - Бейруте. В результате происшествия пострадали тысячи человек, сотни тысяч жителей остались без крыши над головой, так как ударная волна была очень мощной.

Причиной взрыва называют аммиачную селитру, которая неправильно хранилась в порту города после конфискации с российского судна несколько лет назад. Руководство Интерпола направило в Бейрут команду своих экспертов, которые будут расследовать причину взрывов.