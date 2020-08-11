В Харьковской инфекционной больнице, несмотря на то, что Харьков вышел из "красной зоны" карантина, нехватка кроватей для больных на Covid-19.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"И уже не хватает коек для больных коронавирусом в Харькове. Опорная больница - областная инфекционная - переполнена. На двести свободных мест там уже 244 человека", - говорится в сюжете.

При этом и во второй больнице - диспансере радиационной защиты, который открыли два месяца назад, также не хватает мест в реанимации. Все шесть мест заполненны ежедневно.

"Только сегодня освободилась одна койка - тяжелый пациент скончался", - говорится в сюжете ТСН.

Ранее сообщалось, что Луцк и Тернополь вышли из "красной зоны" карантина, а Харьков был включен туда по ошибке ЦОЗ.

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