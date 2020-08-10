В Украине уже подготовили тысячи мест для новых пациентов с коронавирусом на период второй волны эпидемии, которая ожидается этой осенью.

Об этом сообщает ТСН.

Так как в некоторых регионах занято более половины мест, выделенных для больных с коронавирусом, то Минздрав решил пойти на опережение и уже подготовил более 10 тысяч мест для второй волны, которая ожидается осенью.

По словам главы МОХ Максима Степанова, за последние сутки зафиксировали 1008 случаев Covid-19, из которых примерно 200 госпитализировали, еще 25 человек скончалось от осложнений болезни.

Самая опасная ситуация сейчас сохраняется во Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской и Черновицкой области. Глава Минздрава рассказал на брифинге, что всего 10 237 коек уже готовы для приема больных коронавирусом. Из них насчитывается 851 кровать для реанимации и 1 442 аппарата искусственной вентиляции легких.

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, в случае, если число новых случаев коронавируса, которое фиксируется в Украине в течение суток, превысит 2 тысячи, то количество смертей от Covid-19 возрастет до 40-50 ежедневно.

Как сообщала "Страна", на прошлой неделе в Украине четыре дня подряд фиксировали антирекорд по случаям коронавируса, выявленным за сутки. Максимальное количество - 1 489 - обнаружили в субботу, 8 августа.