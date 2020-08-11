Появились видео жестких задержаний протестующих в столице Беларуси
Появились видео столкновений в Минске, где люди вышли на протест против признания результатов президентских выборов. Масштабы протестов огромные, на улицах полно милиции и ОМОНа, протестующих бьют и задерживают, они отвечают правоохранителям и становятся в сцепку, чтобы сложнее было вырвать человека из толпы.
Так, оппозиционные телеграм-каналы публикуют видео как от протестующих где-то в Минске бежит ОМОН.
На Пушкинской в Минске продолжаются столкновения. Из-за перекрытых водителями улиц в городе силовикам трудно передвигаться.
На улицах постоянно рвутся гранаты, есть пострадавшие.
Напомним, сегодня ЦИК Беларуси опубликовал обновленные данные результатов выборов президента страны. По официальным данным Лукашенко выиграл с 80% голосов избирателей. Однако оппозиция считает, что голоса подсчитаны неправильно и результат прямо противоположный.
В вечер выборов в Беларуси начались жесткие протесты, тысячи человек вышли на улице в разных городах страны. Лукашенко считает, что это "овцы", которыми управляют из Украины, Чехии и Польши.
Протесты продолжаются и в понедельник, 10 августа, "Страна" ведет текстовый онлайн событий в Беларуси. Людей на улицах бьют, задерживают и применяют спецсредства.