Министерство инфраструктуры считает необходимым привлечение спутниковых сервисов для мониторинга инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

"Привлечение современных спутниковых сервисов для мониторинга инфраструктуры позволяет не только контролировать состояние дорог, мостов, зданий и других важных объектов, их качественное строительство, но и может стать действенным инструментом в борьбе с морской контрабандой, незаконной добычей природных ресурсов и предупреждением чрезвычайных ситуаций. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Государственным космическим агентством", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, необходимо заимствовать лучший зарубежный опыт и использовать те современные ресурсы и технологии, которые призваны защищать и улучшать инфраструктуру.

"Сегодня спутниковые сервисы позволяют не только выявлять вертикальные смещения на различных объектах инфраструктуры, в том числе критической, но и мониторить работу портов и строителей, выявлять подозрительные суда в зонах возможной контрабанды и суда, заходящие в порты оккупированного Крыма, предотвращать добычу песка и даже контролировать соблюдение температурного режима перевозчиками. И мы должны это использовать уже сейчас", - сказал Криклий.

По его словам, это будет способствовать улучшению экологии и технического состояния инфраструктурных объектов, позволит предотвращать те или иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера, кроме этого, данные спутников можно использовать для создания транспортной модели Украины.

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