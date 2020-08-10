В Соединенных Штатах Америки осудили то, как прошли президентские выборы в Беларуси. Кроме того, Америка недовольна тем, что против протестующих, недовольных результатами, применяют жесткие меры.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает ТАСС.

"США глубоко озабочены проведением президентских выборов в Белоруссии, которые не были свободными и справедливыми. Серьезные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс", - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты также призывают власти Белоруссии уважать права граждан на участие в мирных собраниях и воздержаться от применения силы.

"Мы призываем власти Белоруссии уважать права всех белорусских граждан на мирные собрания, воздержаться от применения силы и освободить всех неправомерно задержанных. Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование интернета для препятствования распространения белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях", - отмечается в тексте.

Напомним, сегодня ЦИК Беларуси опубликовал обновленные данные результатов выборов президента страны. По официальным данным Лукашенко выиграл с 80% голосов избирателей. Однако оппозиция считает, что голоса подсчитаны неправильно и результат прямо противоположный.

В вечер выборов в Беларуси начались жесткие протесты, тысячи человек вышли на улице в разных городах страны. Лукашенко считает, что это "овцы", которыми управляют из Украины, Чехии и Польши, а не волеизъявление его граждан, которые не согласны с официальными результатами подсчетов.

Протесты продолжаются и в понедельник, 10 августа, "Страна" ведет текстовый онлайн событий в Беларуси.