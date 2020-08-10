Резкий рост заболеваемости коронавирусом фиксируют во всех районах Черновицкой области, которую называли украинской Уханью в начале пандемии, а в Кицманском районе же известно о новой вспышке.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА Черновицкой области со ссылкой на онлайн-совещание с главными врачами учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь, и руководителями госпитальных баз.

"Ситуация с распространением COVID-19 приобретает новые обороты, поэтому нужно обсудить, каким образом будем мобилизовать все наши силы и ресурсы, как финансовые, так и кадровые. Главная наша цель - сделать так, чтобы уровень заболеваемости не рос, а стабилизировался. Есть ряд больниц, которые за три месяца не потратили ни одной гривны на закупку медикаментов. Между тем, пациенты часто жалуются, что приходится покупать препараты за свои деньги. Эту ситуацию следует исправить", - заявила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак.

По ее словам, сейчас в первую очередь необходимо сформировать необходимые запасы лекарств и средств индивидуальной защиты. Сейчас на счетах больниц есть около 50 миллионов неиспользованных средств. Эти деньги медицинские учреждения получили от Национальной службы здоровья Украины для лечения больных COVID-19.

А семейных врачей, в свою очередь, обяжут объяснять пациентам важность вакцинации от гриппа, так как прививка может стать дополнительной защитой от сезонных инфекций.

Напомним, в случае, если число новых случаев коронавируса, которое фиксируется в Украине в течение суток, превысит 2 тысячи, то количество смертей от Covid-19 возрастет до 40-50 ежедневно.

Как сообщала "Страна", несмотря на то, что еще в конце прошлой неделе президент Владимир Зеленский заговорил о второй волне коронавируса и необходимости готовиться к ней, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко находится в отпуске.