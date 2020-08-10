Избирательная кампания очередных и первых выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей стартует 5 сентября.

Об этом говорится в календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии №163 от 8 августа.

ЦИК до 30 августа (не позднее чем за 5 дней до дня старта) должен официально объявить о начале избирательного процесса местных выборов.

Партии должны до 6 сентября включительно подать в ЦИК копии решения об участии ее местных организаций в выборах, до 9 сентября ЦИК должен обнародовать перечень партий, решивших участвовать в выборах.

До 10 сентября ЦИК должен определить на основании сведений Государственного реестра избирателей на начало избирательного процесса размер денежного залога для каждого избирательного округа.

Выдвижение кандидатов в депутаты, а также на должность сельского, поселкогвого и городского председателя происходит с 15 до 24 сентября включительно.

Соответствующая территориальная комиссия в течение 5 дней принимает решение о регистрации кандидата или отказе в этом и до 2 октября должна обнародовать сведения о регистрации кандидатов в депутаты в местные советы и в председатели.

Предвыборная агитация начинается на следующий день после решения о регистрации кандидата и завершается в 24:00 23 октября.

Обращение в территориальную комиссию об отказе от баллотирования или отмене регистрации кандидатом в депутаты или председатели нужно подать до 5 октября включительно, и это решение должно быть рассмотрено теркомиссией до 6 октября включительно.

Теркомиссии должны утвердить текст избирательного бюллетеня до 7 октября включительно.

С 23 октября до 20:00 25 октября запрещается обнародовать и распространять результаты опросов общественного мнения, связанных с выборами.

Голосование на местных выборах проходит 25 октября с 8:00 до 20:00.

Результаты голосования должны быть объявлены региональными избирательными комиссиями до 6 ноября включительно.

Избирательный процесс завершается через 15 дней после официального обнародования результатов местных выборов.

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