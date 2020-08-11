Верховный суд разъяснил условия наступления страхового случая в деле об угоне автомобиля.

Об этом информирует Юрлига.

Отмечается, что истец обратился в суд с иском к страховой компании, в котором просил взыскать страховую выплату в связи с наступлением страхового случая (угона автомобиля).

Истец указал, что уведомил ответчика о страховом случае, однако последний отказал в выплате страхового возмещения с непредоставлением полного комплекта ключей от транспортного средства.

Местный суд отказал в удовлетворении иска.

Решение суда первой инстанции мотивировано тем, что истцом были нарушены условия хранения транспортного средства, и тем, что последним не был передан страховой компании полный комплект ключей от автомобиля, а потому отказ страховщика является правомерным.

Апелляционный суд согласился с таким выводом, изменив решение местного суда в части взыскания судебного сбора.

Однако коллегия судей Гражданского суда ВС частично удовлетворила кассационную жалобу истца. Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда в части решения исковых требований о взыскании страхового возмещения и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

В соответствии со статьей 8 Закона Украины "О страховании", страховой случай - это событие, предусмотренное договором страхования или законодательством, которое произошло и с наступлением которого возникает обязанность страховщика осуществить страховую выплату страховой суммы (страхового возмещения) страхователю, застрахованному или другому третьему лицу. Какое именно событие признается страховым случаем, должно быть подробно указано в договоре страхования.

Из материалов дела усматривается, что ответчиком в выплате страхового возмещения истцу было отказано, поскольку последний полных - два комплекта ключей, от транспортного средства страховщику своевременно не предоставил, вместе с тем, в случае угона одного комплекта ключей от транспортного средства своевременно - в течение трех дней, страховщика об этом письменно не уведомил и хранил транспортное средство не в гараже или на стоянке, как это предусмотрено условиями договора.

ВС указал, что поскольку истец в предусмотренный договором срок сообщил о наступлении страхового случая, но не предоставил все документы, касающиеся страхового случая, суд апелляционной инстанции, установив, что истец уведомил страховую компанию, что на момент подачи заявления ответчика у него отсутствовали ключи зажигания и свидетельство о регистрации транспортного средства в связи с тем, что они были изъяты и приобщены к материалам уголовного производства, не проверил, может ли быть указано основанием для отказа в выплате страхового возмещения, при условии, что это не избавило страховщика возможности узнать, является ли это событие страховым случаем.

Апелляционный суд не проверил утверждение истца о том, что вышеуказанный автомобиль им был приобретен у физического лица с одним комплектом ключей и именно такой автомобиль был застрахован страховщиком, не обратил внимания на то, что пунктом 6.2.2. договора предусмотрена передача "полного комплекта оригинальных ключей" и не указано, сколько конкретно их должно быть, не проверил вывод суда первой инстанции об обязательной наличии именно двух оригинальных ключей от транспортного средства у страхователя.

Кроме того, суд апелляционной инстанции, указывая на обоснованность отказа страховой компании относительно выплаты страхового возмещения со ссылкой на ненадлежащее хранение транспортного средства (не в гараже или на стоянке), не обратил внимания на то, что автомобиль был угнан в промежуток времени с 20:00 до 21:00, а согласно условиям заключенного между сторонами договора (пункт 3.5) указанный автомобиль не должен храниться в такой промежуток времени на стоянке или в гараже.

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