Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призвала государства не вводить новые штрафы для бизнеса, если при посещении заведений клиенты не соблюдают масочный режим.

По мнению ЕБА, подобные меры возлагают на бизнес чрезмерную ответственность и отягощает деятельность предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Напомним, что в Верховной Раде Украины в июле 2020 года были зарегистрированы законопроекты №3890 и №3891, которые, по мнению специалистов ЕБА вводят обременительные штрафы за действия посетителей коммерческих заведений.

Так, законопроект №3890 предусматривает штраф для общественных заведений за непринятие мер относительно пребывания посетителей без средств индивидуальной защиты, а также пропуск (допуск) их в такие места. ЕБА пишет, что контролировать ношение маски нужно на входе в заведение, но предприниматель не должен контролировать соблюдение этого правила пока клиент внутри.

При этом, за такое нарушение предлагается взимать штраф от 3400 грн до 5100 грн за одного посетителя. Большая разница в размерах штрафа, который предлагается накладывать на бизнес, и штрафа для физического лица, снявшего маску (170-255 грн), создает пространство для недобросовестной конкуренции.

"Введение жестких штрафов для бизнеса вряд ли поможет остановить распространение вируса, в то же время это финансово обременит и без того экономически пострадавший за время карантина бизнес. Стоит апеллировать к сознанию граждан и проводить разъяснительную работу о необходимости пользования средствами индивидуальной защиты в общественных местах, а не перекладывать контроль и ответственность на бизнес", - говорит руководитель направления FMCG Европейской Бизнес Ассоциации Кристина Линиченко.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский похвалил жителей Донбасса за идеальное соблюдение масочного режима.

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