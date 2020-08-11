В Беларуси прошла вторая ночь массовых протестов, а точнее сказать - беспорядков, которые жестоко подавляла милиция.

Протестующих называют по привычке оппозицией, но в условиях Беларуси так можно говорить с большой натяжкой. Они хоть и оспаривают победу Александра Лукашенко на выборах президента, но в числе организаторов нет какой-либо партии или известных политиков. Характерно, что даже Светлана Тихановская - главный оппонент Лукашенко на выборах - покинула Беларусь. А основная координация осуществляется через телеграм-каналы.

Прошедшая ночь явно не уступила предыдущей по количеству столкновений. Также появился первый погибший. А ситуация стала все больше напоминать украинский майдан: с горящими шинами и коктейлями Молотова, которые бросают в милицию.

И главное - на стороне протестующих, судя по всему, после некоторых колебаний решился открыто выступить Запад.

Лукашенко же, по слухам, планирует введение военного положения и комендантского часа

Проанализировали, что показал второй день антилукашенковских протестов, за которыми мы следили в текстовой трансляции. А также к чему они идут.

Передвижной майдан

Основной "движ", как и вчера, происходил в Минске.

Протестующие применили новую тактику. Так как ОМОН сразу заблокировал центр города и Стелу, около которой митинговали в ночь на понедельник, то через телеграм-каналы людей призвали не концентрироваться в одном месте, а выдвигаться отдельными группами в центр.

И эта тактика затруднила действия милиции, так как ОМОН был вынужден распылять свои силы и гоняться за каждой группой. При том, что передвигаться по городу было трудно - автомобилисты блокировали дороги.

В итоге противостояние разделилось на несколько очагов столкновений. Как и ранее белорусские силовики жестко разгоняли протесты - били дубинками, бросали светошумовые гранаты, стреляли резиновыми пулями.

Впрочем, не только протестующим доставалось. Они тоже обращали ОМОН в бегство. Вот характерное видео:

Ближе к 23-м часам силовики начали большую зачистку. Эпицентром стало метро "Пушкинская", откуда людей начали вытеснять. Там был ранен в ногу водитель автобуса. Но потом протестующие смогли отбить площадь. Затем ОМОН снова ее штурмовал и, в конце концов, разобрал баррикады.

Забрасывали светошумовыми шашками и собравшихся на улице Притыцкого, которая примыкает к "Пушкинской".

Именно здесь, на Притыцкой, погиб первый протестующий. Его смерть официально подтвердили в МВД республики.

"Сегодня, 10 августа около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске на улице Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью" , - сообщила спикер ведомства Ольга Чемоданова.

Взрывные устройства, если так можно называть "коктейли Молотова", у митингующих этой ночью действительно появились. Они есть на опубликованном белорусскими СМИ видео:

Ближе к ночи эпицентр столкновений сместился к универмагу "Рига". Там начали возводить баррикады, предварительно заблокировав проезд, а также подожгли покрышки.

Милиция вынуждена была атаковать, просачиваясь через дворы и не имея возможности подогнать спецтехнику. И там, и в еще одном эпицентре протеста - у метро "Спортивная" - участвовали бойцы спецназа белорусского КГБ "Альфа", сообщили очевидцы. На обеих локациях толпу людей удалось разогнать.

В целом протестные акции в Минске стихли только к утру и только потому, что большая часть людей просто пошла домой спать.

В регионах тоже было жарко.

Достаточно серьезные стычки шли в центре Бреста, где на несколько десятков омоновцев вышли порядка двух тысяч антилукашенковских активистов. Которых сперва задерживали - но потом, когда людей стало больше, омоновцы замкнулись в глухую оборону.

Оттуда их пытались "выковыривать". Сначала правоохранителей в Бресте закидали палками и бутылками - те оборонялись щитами. Но потом к милиции прибыло подкрепление, и она начала, используя спецсредства, оттеснять протестующих. Очевидцы сообщали о взрывах светошумовых гранат и выстрелах.

Задержания идут в Пинске и Мозыре, в Гродно милиция выборочно хватала тех, кто скапливается группами. Вообще тактика именно такая сегодня: не позволять митингующим скапливаться и удерживать занятые места, цель - рассеять протест.

То есть пока у белорусского майдана нет своего "места силы".

Но в этом, видимо, и есть пока его сила: очень трудно бороться с рассеянными по десяткам площадей группами местной оппозиции. Это ее новая тактика борьбы, о которой "Страна" уже рассказывала. К тому же антилукашенковцы начали блокировать дороги, останавливая легковые машины и не давая подъехать спецтехнике. Это серьезно затруднило передвижение милиции по городу, вдогонку за активистами.

Интересная ситуация в Гомеле: вчера там объявили день трезвости. По этой ли причине, но массовых задержаний там не было, хотя оппозиционеров на улицах достаточно. Зато идут тотальные проверки документов и точеные отправки в автозак. Куда чуть было не отправился пресс-секретарь областной милиции, который шел в гражданском и нарвался на патруль.

Какие планы у "беломайдана"?

Как видим, день ото дня белорусские противники Лукашенко меняют тактику.

Первый день (точнее ночь) они старались локализоваться в центре и закрепиться в одном-двух местах. На вторую ночь концепция изменилась, и протестующие пошли путем рассредоточения и попыток захвата 5-10 разных локаций.

Это заставило правоохранителей кочевать за "передвижным майданом" со всей спецтехникой. Которую не так-то просто оперативно перебрасывать с места на место. К тому же митингующие создавали заторы на дорогах, оставляя там пустые машины на аварийке.

В целом, конечно, милиции удавалось добраться почти до всех мест концентрации протестов и так или иначе их подавить. Тем более, что к делу подключили местный спецназ - то ли КГБ, то ли армейский.

Что позволило оппозиционным телеграм-каналам сделать вброс о присутствии на митингах "российского спецназа". Эта информация оказалась фейком и ее потом удалили, но она успела широко разойтись.

Это также достаточно знаковый поворот в протестах - наряду с появлением горящих шин и коктейлей Молотова, ситуация начинает напоминать украинский майдан, где также разгонялись слухи о "российском спецназе".

То есть теперь популярные еще до выборов разговоры о том, что протесты направляются Москвой (эту версию особенно любил повторять Лукашенко), явно несостоятельны. И, видимо, в ближайшие дни все больше будет раскачиваться тема возможного вмешательства Москвы на стороне Бацьки.

Чего дальше ждать от протестов, которые неминуемо повторятся и сегодня?

Телеграм-каналы, которые модерируют протест, призвали белорусов сегодня не выходить на работу и подключится к забастовке.

Если на этот призыв откликнутся более-менее массово, то это может стать серьезным испытанием для власти Лукашенко. Забастовку как таковую не подавишь милицией и спецназом. К тому же, если начнут бастовать работники промышленных и инфраструктурных мероприятий это приведет к прямым убыткам, что нанесет сильный удар и по без того ослабленной кризисом экономике страны.

Что показал второй день акций

С одной стороны вчера днем Александр Лукашенко получил первую международную поддержку своего переизбрания - его поздравили в России, Китае, Казахстане, Армении, Молдове и ряде других государств. То есть для огромной части планеты он уже легитимный президент.

С другой - уличные акции оппозиции не преодолены и не подавлены. Противники Лукашенко сменили тактику и ушли от лобового противостояния. Их действия стали похожи на "передвижной майдан", который рассредоточился по множеству мест, где милиция вынуждена теперь их ловить и разгонять. При этом накал противостояния вырос: пролилась первая кровь, протестующие сами атакуют милицию.

Поэтому ближайшие несколько дней для власти в Беларуси будут решающими. Тогда и станет понятно, кто выдохнется раньше - улица или власть.

Второй негативный фактор для белорусского президента - это позиция США, которая ужесточается. Сенаторы Рищ и Менендес уже пригрозили Бацьке восстановлением санкций и фактически призвали его отречься от власти. Также с осуждением хода выборов и разгона протестов выступил госсекретарь США Майк Помпео (с которым ранее у Лукашенко был неплохой контакт), а также лидеры европейских стран.

Пока это лишь слова, но если протесты и их разгон продолжится, то вероятность введения санкций и прочих мер воздействия против белорусской власти будет очень велика.

Телеграм-канал "Политика Страны" делает главные выводы из второй ночи беломайдана:

"Подводим итоги ночи.

1. Вопреки многим прогнозам протест не пошёл на спад, а наоборот радикализовался.

2. Протестующие в Минске на этот раз не концентрировались в одном месте, а создали сразу несколько очагов сопротивления в столице, при этом автомобилисты перекрыли движение по многим дорогам. Это затруднило действие спецназа, силы которого оказались распылены и не всегда могли прийти на помощь друг другу. При этом действуют они традиционно жестко - бьют дубинками, бросают гранаты, стреляют резиновыми пулями.

3. Протестующие впервые стали применять коктейли Молотова и подожгли шины, что навеяло прямые аналогии с Майданом в Украине.

4. Ещё больше аналогий появилось, когда оппозиционные телеграмм-каналы запустили фейк про "российский спецназ", который якобы вышел подавлять протесты. К слову, появление этого фейка очередной звоночек о том, что нынешний Майдан не "организован Россией" (как любили рассказывать многие сторонники Лукашенко до и после выборов), а модерируется силами как раз враждебными Москве.

5. Сегодня ночью появилась первая жертва столкновений. Как символ нарастающей напряженности. По опыту Майдана мы помним, что вслед за коктейлями Молотова и шинами появляется оружие. Очень хотелось бы пожелать белорусам, чтоб до этого не дошло. Но, к сожалению, такую возможность отбрасывать нельзя. Тем более, что много белорусов воевало в Украине в АТО и состоит в националистических организациях. Вернуться в свою страну, минуя пункты погранпропуска для них особого труда не составит.

6. Запад занимает все более жёсткую позицию. Возмутились и в ЕС, и в США. А в Сенате призывают Лукашенко уйти. Пока, правда, это только слова, но, похоже, что между двумя альтернативами - воздержаться от жесткой реакции дабы не толкать Лукашенко в объятия России, либо попытаться его свергнуть выбран второй вариант. А значит эпоха многовекторности для Лукашенко заканчивается. Правда, не факт, что он сам это уже понял.

7. Итого: протесты не идут на спад. На этом фоне прошли слухи о намерениях Лукашенко ввести военное положение и комендантский час. Но пока непонятно, есть ли у властей силы добиться его соблюдения. Правда, оппозиция все ещё не может закрепиться на улицах. Не возникает постоянно действующих баз вроде той, что была в Киеве на Майдане. Нынешние протесты в Минске для власти похожи на стихийное бедствие, которое проходит само собой - волна накатывается каждый вечер, а потом также откатывается, когда люди уходят спать. Это в какой-то степени облегчает задачу властей по зачистке протеста.

Но сегодня важный день - оппозиция призывает к всеобщей забастовке. И ключевой вопрос - насколько эти призывы сработают. Точнее важно, насколько они сработают на промышленных предприятиях и на предприятиях инфраструктуры (забастовки в других сферах мало значимы). Если сработают - ситуация для Лукашенко станет действительно очень серьёзной. Помочь ему может, как ни странно, радикализация протеста. Если протестующие, по призыву многих советчиков из Украины, начнут все более широко применять силовые методы или, тем более, оружие, это может отпугнуть от них большую часть обывателей и даст Лукашенко карт-бланш на ещё более жёсткие меры зачистки. Стоит напомнить, что после начала столкновений на Грушевского в январе 2014 года проводился опрос, по которому Майдан в целом поддерживало около 50% населения, но силовые действия только 20%".