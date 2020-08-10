У некоторых пациентов коронавирус нового типа может поражать участки мозга, которые отвечают за память и логическое мышление.

Соответствующий доклад опубликовала доцент психологии Мичиганского университета Натали Тронсон в научном журнале TheConversation.

Так, в ходе исследования женщины узнала, что после коронавируса у некоторых пациентов может проявляться не только потеря обоняния и бредовые расстройства, но даже постоянная усталость, синдром Гийена-Барре, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы и ухудшение памяти.

По словам Тронсон, коронавирус может воздействовать непосредственно на ткани мозга и нарушать работу нейроиммунных клеток, которые обеспечивают мозг энергией и отвечают за обработку сигналов о воспалении в организме. Из-за избытка сигналов о воспалениях во время лечения коронавируса могут снижать когнитивные функции мозга, что приведет к ранней деменции или, другими словами, слабоумию. В более зрелом возрасте это может привести к болезни Альцгеймера.

Исследователь отмечает, что коронавирус "будет влиять на здоровье и благополучие людей еще долго после того, как пандемия закончится".

Однако для изучения подобного влияния на мозг человека еще нужны дополнительные исследования.

Напомним, Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что во время причастия нельзя заразиться новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщала "Страна", существуют люди, организм которых не воспринимает коронавирус. Они просто не заражаются Covid-19.