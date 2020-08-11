Печерский суд Киева удовлетворил в понедельник, 10 августа, жалобу юриста Андрея Портнова по поводу закрытия дел по отмыванию денег, неуплате налогов и хищению государственных средств при заключении сделки продажи "Кузни на Рыбальском" против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Портнов сообщил в своем Телеграм-канале.

По словам юриста, действия следствия по реабилитации Порошенко признаны судом противоправными и ГБР обязан начать полный цикл нового расследования.

"Призываю уполномоченные органы в рамках этого дела арестовать активы фигуранта, объявить ему подозрение и начать публичный судебный процесс о его масштабных махинациях в офшорах и мародёрстве военных средств во время войны", - написал он.

Ранее "Страна" писала, что Андрей Портнов сообщил об удовлетворении Печерским судом Киева первой из трёх поданных им жалоб по поводу закрытия уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Также мы рассказывали, что Апелляционный суд Киева постановил оставить в силе решение о незаконном подозрении, посмертно врученном Ивану Кузнецову, которого зарезал Сергей Стерненко.