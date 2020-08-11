Портнов добивается в суде возобновления уголовных дел против Порошенко. Фото: new.eurosolidarity.org

Печерский суд Киева удовлетворил в понедельник, 10 августа, жалобу юриста Андрея Портнова по поводу закрытия дел по отмыванию денег, неуплате налогов и хищению государственных средств при заключении сделки продажи "Кузни на Рыбальском" против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Портнов сообщил в своем Телеграм-канале.

По словам юриста, действия следствия по реабилитации Порошенко признаны судом противоправными и ГБР обязан начать полный цикл нового расследования.

"Призываю уполномоченные органы в рамках этого дела арестовать активы фигуранта, объявить ему подозрение и начать публичный судебный процесс о его масштабных махинациях в офшорах и мародёрстве военных средств во время войны", - написал он.

Печерский суд удовлетворил жалобу Портнова по закрытию дела Порошенко

Ранее "Страна" писала, что Андрей Портнов сообщил об удовлетворении Печерским судом Киева первой из трёх поданных им жалоб по поводу закрытия уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Также мы рассказывали, что Апелляционный суд Киева постановил оставить в силе решение о незаконном подозрении, посмертно врученном Ивану Кузнецову, которого зарезал Сергей Стерненко.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться