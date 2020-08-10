Сегодня акции протеста в Беларуси продолжились с новой силой. Они не столь массовые и кровавые, как днем ранее, но достаточно активные. Также со стрельбой и повальными задержаниями.

К центру Минска с разных концов столицы стягиваются люди. Они подходят колоннами по несколько сотен человек, сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

Многие оставляют автомобили прямо на улице, чтобы спецтехника не смогла пробраться в центр.

Тем не менее, ОМОН атакует эти группы светошумовыми гранами и стреляя резиновыми пулями. Они разбегаются, но затем перегруппировываются в новом месте и снова идут в центр.

Из-за разрозненности акций оценить общее число их участников пока трудно.

Сегодня акции протеста в Беларуси не столь массовые и кровавые, но достаточно активные. Со стрельбой и повальными задержаниями.

Основной "движ" происходит в Минске. Здесь несколько очагов столкновений. Слезоточивый газ применяли против активистов на Кальварийской площади (там ввели в действие армейский спецназ), точечные задержания идут на проспекте Победителей, где протестующие перекрыли дорогу, и у Дворца Независимости (ТЦ "Галерея").

Идут сообщения о стрельбе и разгоне мини-митингов на отдельных участках. Также идет активное "винтилово" всех, кто попадается под руку - людей во дворах, парочек, сидящих на скамейках. Людей бьют дубинками. Один из активистов, убегая от милиции, нырнул в реку Свислочь и уплыл на другой берег.

Достаточно серьезные стычки в центре Бреста, где на несколько десятков омоновцев вышли порядка двух тысяч антилукашенковских активистов. Которых сперва задерживали, а потом, когда людей стало больше, омоновцы замкнулись в глухую оборону.

Сначала правоохранителей в Бресте закидали палками и бутылками - те оборонялись щитами. Но потом к милиции прибыло подкрепление, и она начала, используя спецсредства, оттеснять протестующих. Очевидцы сообщают о взрывах светошумовых гранат и выстрелах.

Задержания идут в Пинске и Мозыре, в Гродно милиция выборочно хватает тех, кто скапливается группами. Вообще тактика именно такая сегодня: не позволять митингующим скапливаться и удерживать занятые места, цель - рассеять протест.

То есть пока у белорусского майдана нет своего "места силы".

Но в этом, видимо, и есть пока его сила: очень трудно бороться с рассеянными по десяткам площадей группами местной оппозиции. Которая к тому же начала блокировать дороги, останавливая легковые машины и не давая подъехать спецтехнике.

Интересная ситуация в Гомеле: сегодня там объявили день трезвости. По этой ли причине, но массовых задержаний там нет, хотя оппозиционеров на улицах достаточно. Зато идут тотальные проверки документов и точеные отправки в автозак. Куда чуть было не отправился пресс-секретарь областной милиции, который шел в гражданском и нарвался на патруль.

Напомним, сегодня ЦИК Беларуси опубликовал обновленные данные результатов выборов президента страны.

Также мы отмечали, что беспорядки в Беларуси могут ударить по гривне и создать проблемы для украинских экспортеров.