В Чернобыльском заповеднике напомнили, что открытый восьмого августа сезон охоты на пернатую дичь не касается заповедников, так как некоторые могут "случайно" оказаться на их территории.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационного биосферного заповедника.

"В субботу, 8 августа, открыт сезон охоты на пернатую дичь. Но это важное событие в охотничьей среде совсем не касается Чернобыльского заповедника, ведь в его пределах запрещена любая охота. Для того, чтобы охотники в азарте поиска добычи "случайно" не зашли (заехали) на заповедную территорию, сотрудники отдела государственной охраны природно-заповедного фонда Чернобыльского заповедника вместе с правоохранителями из отдела полиции зоны ЧАЭС на выходные активно патрулировали водные артерии заповедника и прилегающие к ним места", - указано в сообщении.

Напомним, на российском острове Сахалин рыбак поймал в реке сельдевую акулу. Видео с неожиданным уловом опубликовано на тематической странице в Instagram. Указано, что событие произошло в Красногорске.

Как сообщала "Страна", в 2018 году в Азово-Черноморском бассейне и внутренних водоемах Украины было выловлено рыбы и других биоресурсов 14,7 тыс. тонн. Это на 24,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (19,5 тыс. тонн)