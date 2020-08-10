Полиция Киева составила административные протоколы на пятерых человек за нарушение общественного правопорядка у посольства Беларуси в Киеве. Им грозит штраф или общественные работы.

Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

В полиции сообщили, что нарушители порядка не реагировали на требования полиции прекратить свои действия и вели себя агрессивно. Для установления личных данных пятерых правонарушителей доставили в Шевченковское управление полиции Киева.

После проверки участковые офицеры полиции составили на них административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего).

Как отметили в полиции, правонарушителям грозит наложение штрафа от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

Напомним, что в Беларуси прошли выборы. По официальным данным ЦИК, выборы президента Беларуси выиграл действующий президент страны Александр Лукашенко с 80% голосов. Штаб Тихановской не признал победу.

После выборов начались массовые митинги, тысячи людей по всей стране вышли на улицы. Милиция и ОМОН жестко обращались с протестующими - задерживали, избивали, применяли спецсредства. Сегодня оппозиция также выходит на митинг.

Под посольством Беларуси в Киеве зажгли файеры и требовали отставки Лукашенко. Одним из задержанных был крымчанин Александр Кольченко, который участвовал в большом обмене заключенными.