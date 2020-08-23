Опрос геев Украины про тестирование на ВИЧ. Фото: flickr.com

В Минздраве рассказали о результатах опроса мужчин гомосексуальной ориентации на тему самостоятельного тестирования ВИЧ. Украинцы рассказали, какие факторы сдерживают их от тестирования и последующего лечения, а какие помогли бы популяризировать процедуру. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В течение 2018-2019 годов под руководством Центра общественного здоровья Украины проведено исследование возможностей и препятствий для внедрения программы самотестирования ВИЧ среди мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ). Среди опрошенных были, как клиенты неправительственных организаций (НПО), так и люди, которые не являются их клиентами. На первом этапе исследования участники испытали наборы для самотестирования на ВИЧ. На втором этапе, с помощью анкеты, было опрошено 400 респондентов из Львова, Запорожья, Киева, Одессы, Мариуполя и Херсона", - указано в сообщении.

Опрос геев Украины про тестирование на ВИЧ

Отношение к самотестированию на ВИЧ было таким:

  • 81% опрошенных прошли бы тест, если бы его предложили бесплатно;
  • 83% хотели бы получить еще и тест для своего партнера;
  • 72% готовы пройти тестирование вместе с партнером;
  • 50% не готовы тратить деньги на приобретение набора для самостоятельного тестирования;
  • 25% считают, что наборы для самотестирования должны предоставлять бесплатно.

Основными причинами отказа от тестирования на ВИЧ среди опрошенных были:

  • страх узнать о своем ВИЧ-статусе;
  • страх разглашения ВИЧ-статуса в случае положительного результата;
  • страх разглашения факта принадлежности к МСМ (особенно для людей старшего возраста, публичных и тех, кто в браке);
  • страх стигматизации и дискриминации из-за принадлежности к МСМ;
  • восприятие поведения как безопасного, ложные представления о рискованности собственных практик;
  • нежелание партнера проходить тестирование;
  • дефицит знаний о ВИЧ, уверенность в своей удаленности от него;
  • безразличное отношение к здоровью.

Результаты исследования указывают, что услуга по самотестирования на ВИЧ может быть полезной для следующих групп МСМ:

  • старшего возраста, которые не являются клиентами НПО;
  • подростков;
  • закрытых относительно своих сексуальных практик, которые не принадлежат к сообществу
    с ограниченной мобильностью;
  • тех, кто имеет сложности с доступом к ВИЧ-услугам в связи с местом проживания;
  • тех, кто не имеет возможности посетить учреждение, оказывающее услуги по тестированию;
  • тех, кто тестируются часто;
  • хорошо знакомых с процедурой тестирования быстрыми тестами;
  • тех, кто выезжает за границу на длительное время;
  • задействованных в предоставлении секс-услуг.

Отмечается, что, поскольку респонденты готовы использовать наборы для самостоятельного тестирования на ВИЧ (в том числе с партнерами), однако не готовы за них платить, Минздрав будет рекомендовать рассмотрение возможности предоставления бесплатных наборов на базе неправительственных сообществ.

Опрос геев Украины про тестирование на ВИЧ

Опрос геев Украины про тестирование на ВИЧ

Напомним, Министерство здравоохранения опубликовало свежую статистику по заболеваемости ВИЧ и СПИД среди Украинцев. Цифры превышают несколько сотен.

Как сообщала "Страна", сотрудники американской биофармацевтической компании Gilead Sciences разработали и испытали антиретровирусный препарат нового класса. Молекула лекарства нарушает работу белка капсида (внешней оболочки) ВИЧ и препятствует размножению вируса.

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