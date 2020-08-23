В Минздраве рассказали о результатах опроса мужчин гомосексуальной ориентации на тему самостоятельного тестирования ВИЧ. Украинцы рассказали, какие факторы сдерживают их от тестирования и последующего лечения, а какие помогли бы популяризировать процедуру.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В течение 2018-2019 годов под руководством Центра общественного здоровья Украины проведено исследование возможностей и препятствий для внедрения программы самотестирования ВИЧ среди мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ). Среди опрошенных были, как клиенты неправительственных организаций (НПО), так и люди, которые не являются их клиентами. На первом этапе исследования участники испытали наборы для самотестирования на ВИЧ. На втором этапе, с помощью анкеты, было опрошено 400 респондентов из Львова, Запорожья, Киева, Одессы, Мариуполя и Херсона", - указано в сообщении.

Отношение к самотестированию на ВИЧ было таким:

81% опрошенных прошли бы тест, если бы его предложили бесплатно;

83% хотели бы получить еще и тест для своего партнера;

72% готовы пройти тестирование вместе с партнером;

50% не готовы тратить деньги на приобретение набора для самостоятельного тестирования;

25% считают, что наборы для самотестирования должны предоставлять бесплатно.

Основными причинами отказа от тестирования на ВИЧ среди опрошенных были:

страх узнать о своем ВИЧ-статусе;

страх разглашения ВИЧ-статуса в случае положительного результата;

страх разглашения факта принадлежности к МСМ (особенно для людей старшего возраста, публичных и тех, кто в браке);

страх стигматизации и дискриминации из-за принадлежности к МСМ;

восприятие поведения как безопасного, ложные представления о рискованности собственных практик;

нежелание партнера проходить тестирование;

дефицит знаний о ВИЧ, уверенность в своей удаленности от него;

безразличное отношение к здоровью.

Результаты исследования указывают, что услуга по самотестирования на ВИЧ может быть полезной для следующих групп МСМ:

старшего возраста, которые не являются клиентами НПО;

подростков;

закрытых относительно своих сексуальных практик, которые не принадлежат к сообществу

с ограниченной мобильностью;

с ограниченной мобильностью; тех, кто имеет сложности с доступом к ВИЧ-услугам в связи с местом проживания;

тех, кто не имеет возможности посетить учреждение, оказывающее услуги по тестированию;

тех, кто тестируются часто;

хорошо знакомых с процедурой тестирования быстрыми тестами;

тех, кто выезжает за границу на длительное время;

задействованных в предоставлении секс-услуг.

Отмечается, что, поскольку респонденты готовы использовать наборы для самостоятельного тестирования на ВИЧ (в том числе с партнерами), однако не готовы за них платить, Минздрав будет рекомендовать рассмотрение возможности предоставления бесплатных наборов на базе неправительственных сообществ.

Напомним, Министерство здравоохранения опубликовало свежую статистику по заболеваемости ВИЧ и СПИД среди Украинцев. Цифры превышают несколько сотен.

Как сообщала "Страна", сотрудники американской биофармацевтической компании Gilead Sciences разработали и испытали антиретровирусный препарат нового класса. Молекула лекарства нарушает работу белка капсида (внешней оболочки) ВИЧ и препятствует размножению вируса.