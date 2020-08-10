В понедельник, 10 августа, возле здания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в Киеве работники служебной охраны задержали неизвестного мужчину. Он проводил неутвержденную съемку с помощью квадрокоптера, заявив, что выполняет редакционный заказ одного из национальных телеканалов.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на странице в Facebook.

"Примерно после обеда, после 14:00, работники службы судебной охраны обнаружили летающее устройство (коптер - Ред.) над судом. Они обследовали прилегающую территорию и обнаружили мужчину с пультом в руках, который им управлял. Он осуществлял это через дорогу от суда, рядом с памятником Пушкину. Конечно, без всякого на то разрешения", - говорится в сообщении.

По данным ВАКС, этот мужчина предъявил редакционное удостоверение одного из национальных телеканалов и заявил, что выполняет редакционный заказ на съемку. После чего было установлено, что срок действия удостоверения истек еще летом 2019 года. На телеканале сообщили, что мужчина с таким именем сейчас не является сотрудником.

"Надеемся, что лица, стоящие за несанкционированными съемками, осознают не только моральную, но и правовую ответственность, которую могут иметь их поступки", - подытожили в ВАКС.

Ранее мы писали, что мужчина с помощью квадрокоптера пытался передать в СИЗО Киева наркотики. Криминалисты изъяли запрещенное вещество, а 21-летнего правонарушителя задержали.

Также сообщали, что под Киевом парень залез на электроопору, чтобы запустить квадрокоптер. В комментариях пользователи соцсети отметили, что у него были все шансы умереть от удара тока огромного напряжения или упасть с большой высоты.