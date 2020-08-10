Правоохранители Беларуси освободили российского военного журналиста Семена Пегова. Его раньше задержали во время протестов и ему грозило до 8 лет за "дестабилизацию обстановки" .

Об этом сообщает Telegram-канал проекта WarGonzo, которым руководит Пегов, со ссылкой на российское посольство в Белоруссии.

Предъявлены ли ему какие-то обвинения, неизвестно. Вместе с ним освобождены журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко

Корреспонденты Daily Storm рассказали, что Солопов был очень сильно избит. Связи с ним нет уже несколько часов.

Напомним, что вчера в Беларуси прошел последний день голосования на президентских выборах. По официальным данным ЦИК, выборы выиграл действующий президент страны Александр Лукашенко с 80% голосов. Штаб Тихановской не признал победу.

После выборов начались массовые митинги, тысячи людей по всей стране вышли на улице, они продолжались почти до утра. Милиция и ОМОН жестко обращались с протестующими - задерживали, избивали, применяли спецсредства, на улицах было много раненых, сегодня протесты продолжаются.