Соединенные Штаты Америки обеспокоены ситуацией с беспорядками после выборов в Белоруссии и призывают Минск воздержаться от применения силы к протестующим.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани сообщает РИА "Новости", в понедельник, 10 августа.

"Мы глубоко обеспокоены президентскими выборами в Белоруссии. Жесткие ограничения доступа к включению в бюллетени для кандидатов, запрет местным независимым наблюдателям быть на избирательных участках, запугивание кандидатов от оппозиции и задержание мирных протестующих и журналистов омрачили процесс", - заявила Макинани.

Также она добавила, что США "призывают власти Белоруссии уважать право на мирные собрания и воздержаться от применения силы".

Напомним, выборы президента в Беларуси прошли вчера, 9 августа. По предварительным результатам, действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов.

Это вызвало массовые беспорядки в Минске и других городах Беларуси. По официальным данным, задержано около трех тысяч участников акций. "Страна" следит за происходящим в онлайн-режиме.