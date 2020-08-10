Минздрав Украины обновил список опасных стран по уровню распространения коронавируса. Критерии определялись по данным Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в "красном" списке оказалось 105 стран, среди которых Польша, Румыния, Молдова, Россия, Германия, Бельгия, США, Израиль, Испания, Болгария, Индия, Франция, Греция и прочие.

В то же время в "зеленом" списке оказались Украина, Словакия, Венгрия, Грузия, Финляндия, Швеция, Великобритания, Словения, Турция, Египет, Италия.

Отмечается, что в Украине динамика заболеваемости за последние две недели сохраняется на уровне 38,10 на 100 тысяч населения.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедром Адханом Гебрейесус посоветовал странам брать пример с Новой Зеландии в вопросе борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщала "Страна", в Польше, где три дня подряд фиксировали антирекорды по заболевшим коронавирусом, отменили обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины, которые прибывают на самолете.