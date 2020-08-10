Власти Словакии вышлют трех российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает издание Aktuality.

"Словакия высылает российских дипломатов по подозрению в шпионаже", - говорится в сообщении.

Как отмечается, три российских дипломата должны покинуть страну до конца текущей недели. В настоящее время, Министерство иностранных дел Словакии подтвердило высылку трех сотрудников российского посольства.

В МИД России пообещали зеркально ответить на высылку российских дипломатов из Словакии.

По данным Reuters, согласно информации, полученной от словацких спецслужб, "их деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях".

Ранее мы писали, что ФСБ России задержала в Крыму моряка ЧФ по подозрению в шпионаже на Украину.

Также сообщали, что в Германии посла Евросоюза подозревал в шпионаже в пользу Китая. В 2017 году дипломат устроился на работу в компанию, чье название тоже держится в тайне, и, по версии следствия, стал передавать частную и служебную информацию министерству государственной безопасности Китая.