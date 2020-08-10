В Киеве на Позняках произошла необычная авария. На улице Ахматовой в понедельник днем, 10 августа, произошла чрезвычайная ситуация с участием экскаватора. Водитель экскаватора ковшом снес крышу автомобиля, который находился рядом.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на прес-службу патрульной полиции Киева.

"Сегодня, около 11 часов, на улице Анны Ахматовой (в сторону проспекта Петра Григоренко) произошло ДТП с травмированными между автомобилем Peugeot и экскаватором JCB. В результате ДТП водитель Peugeot обратился за помощью к медикам ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по улице Анны Ахматовой (от улицы Драгоманова проспекту Петра Григоренко) временно затруднено. На месте происшествия работает СОГ.

Фото: Патрульная полиция Киева

Ранее мы писали, что на одном из столичных мостов экскаватор сбил бетонный столб, который, в свою очередь, повредил линию электропередач.

Также "Страна" рассказывала, что в полицию позвонил водитель экскаватора и сообщил, что, выполняя работу на улице Берковецкой, он ковшом выкопал тело мужчины. Его до смерти забил коллега по работе.