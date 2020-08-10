Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедром Адханом Гебрейесус посоветовал странам брать пример с Новой Зеландии в вопросе борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс", в понедельник, 10 августа.

По его словам, некоторые страны в регионе реки Меконг, а также Новая Зеландия, Руанда и многие островные государства в Карибском море и Тихом океане смогли остановить распространение коронавируса на раннем этапе.

Гебрейесус также назвал Новую Зеландию примером для всего мира, выделив старания местного правительства.

"Новая Зеландия - это пример для всего мира. На выходных премьер-министр страны Джасинда Ардерн отметила 100 дней без выявления новых "неимпортированных" случаев заражения внутри страны", - добавил он.

Также глава ВОЗ призвал государства действовать и подавлять вирус, а граждан - соблюдать защитные меры.

"Мой призыв кристально ясен: подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус", - подытожил Гебрейесус.

Напомним, Новая Зеландия стала первой страной, где в июне сняли все ограничения, связанные с карантином. Жителям страны разрешили посещать любые мероприятия с любой численностью, использовать все виды транспорта. В частности, ходить в кино, посещать вечеринки и рестораны.