В Киеве под зданием посольства Беларуси в Украине проходит акция протеста против признания официальных результатов выборов президента. Во время акции начались потасовки.

В результате беспорядков задержаны пять человек, среди которых хорошо известный участник шумного обмена Александр Кольченко.

Об этом сообщает агентства "Интерфакс-Украина" со ссылкой на полицию.

Как сообщили в Шевченковском районном управлении полиции Киева, в результате акции под посольством возникла потасовка, пятеро человек доставлены в райуправление для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее о задержании пятерых митингующих сообщили ряд СМИ. Причиной задержания некоторых из них были якобы попытки бросать яйца в сторону здания посольства.

Среди задержанных - крымчанин Александр Кольченко, вернувшийся в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ в 2019 году.

Кольченко пробыл в заключении в российских тюрьмах почти 5 лет. Его арестовали в Крыму и осудили за участие в "террористической организации" к 10 годам заключения вместе с крымским режиссером Олегом Сенцовым.

Напомним, что в Беларуси прошли выборы. По официальным данным ЦИК, выборы президента Беларуси выиграл действующий президент страны Александр Лукашенко с 80% голосов. Штаб Тихановской не признал победу, по подсчетам, которые вела ее команда, результаты противоположные.

После выборов начались массовые митинги, тысячи людей по всей стране вышли на улицы. Милиция и ОМОН жестко обращались с протестующими - задерживали, избивали, применяли спецсредства.

Сегодня оппозиция также выходит на митинг, в центр Минска согнали большие силы ОМОНа и МВД Беларуси.