ЦИК Беларуси опубликовал обновленные данные результатов выборов президента страны
По предварительным результатам, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал на вчерашних выборах 80,08% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,09%. Окончательные данные выборов должны быть подведены до конца недели.
Об этом со ссылкой на сайт ЦИК Беларуси сообщает "Интерфакс".
По предварительным итогам голоса избирателей распределились так:
- Александр Лукашенко - 80,08%,
- Светлана Тихановская - 10,9%,
- Анна Канопацкая - 1,68%,
- Андрей Дмитриев - 1,21 %,
- Сергей Черечень - 1,15 %,
- Против всех - 4,6 %.
Напомним, что созданный ЦИК Белоруссии сайт http://www.rec.gov.by/, посвященный выборам президента, не открывается уже несколько часов. В республике массовые проблемы с интернетом, не работали новостные ресурсы.
Также мы сообщали, что сегодня утром, по данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Тихановскую - 9,9%.
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