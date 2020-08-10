По данным ЦИК Беларуси, нынешний глава республики, побеждает на президентских выборах. Фото: tut.by

По предварительным результатам, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал на вчерашних выборах 80,08% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,09%. Окончательные данные выборов должны быть подведены до конца недели.

Об этом со ссылкой на сайт ЦИК Беларуси сообщает "Интерфакс".

По предварительным итогам голоса избирателей распределились так:

  • Александр Лукашенко - 80,08%,
  • Светлана Тихановская - 10,9%,
  • Анна Канопацкая - 1,68%,
  • Андрей Дмитриев - 1,21 %,
  • Сергей Черечень - 1,15 %,
  • Против всех - 4,6 %.

Напомним, что созданный ЦИК Белоруссии сайт http://www.rec.gov.by/, посвященный выборам президента, не открывается уже несколько часов. В республике массовые проблемы с интернетом, не работали новостные ресурсы.

Также мы сообщали, что сегодня утром, по данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Тихановскую - 9,9%.

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