По предварительным результатам, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал на вчерашних выборах 80,08% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,09%. Окончательные данные выборов должны быть подведены до конца недели.

Об этом со ссылкой на сайт ЦИК Беларуси сообщает "Интерфакс".

По предварительным итогам голоса избирателей распределились так:

Александр Лукашенко - 80,08%,

Светлана Тихановская - 10,9%,

Анна Канопацкая - 1,68%,

Андрей Дмитриев - 1,21 %,

Сергей Черечень - 1,15 %,

Против всех - 4,6 %.

Напомним, что созданный ЦИК Белоруссии сайт http://www.rec.gov.by/, посвященный выборам президента, не открывается уже несколько часов. В республике массовые проблемы с интернетом, не работали новостные ресурсы.

Также мы сообщали, что сегодня утром, по данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Тихановскую - 9,9%.