В Комитете Государственной Безопасности (КГБ) Беларуси сообщили, что на оппозиционного кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую готовилось покушение. Но спецслужбы предотвратили покушение благодаря охране.

Об этом пишет ТАСС.

Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую готовилось покушение.



"Из так называемого объединенного штаба [оппозиции - Ред.] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской", - рассказал он в эфире беларусского телевидения.

По словам Вакульчика, буквально перед этим в МВД по линии борьбы с экстремизмом также было перехвачено сообщение о том, что "нужна сакральная жертва".

"Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан, - уточнил председатель КГБ. - Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно", - рассказал председатель.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранителям в Минске пришлось вечером 9 августа защищать в ходе беспорядков не только обычных граждан, но и представителей объединенного штаба его соперника Светланы Тихановской.

По его словам, белорусские силовики "защищали всю ночь" около 60 человек, включая "оппозиционных журналистов".

По официальным данным ЦИК, выборы президента Беларуси выиграл действующий президент страны Александр Лукашенко с 80% голосов. Штаб Тихановской не признал победу, по подсчетам, которые вела ее команда, результаты прямо противоположные.

После выборов начались массовые митинги, тысячи людей по всей стране вышли на улице, они продолжались почти до утра. Милиция и ОМОН жестко обращались с протестующими - задерживали, избивали, применяли спецсредства, на улицах было много раненых.

Сегодня оппозиция также выходит на митинг, в центр Минска согнали большие силы ОМОНа и МВД Беларуси.