В Киеве под посольством Беларуси собрались протестующие. Несколько десятков человек таким образом решили выразить солидарность с народом Беларуси. Общественный порядок обеспечивают силами правопорядка. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Активисты скандируют: "Верим, можем, победим!" и "Стране свободу - долой Луку урода!", а также "Живи Беларусь".

Также под посольством уже задержали несколько активистов. По версии полиции они хотели бросить яйца в посольство Беларуси. Задержание протестующих попало на видео.

Ранее "Страна" писала о том, что в день выборов под посольством Беларуси в Киеве собралась очередь из желающих проголосовать.

Также мы сообщали, что президент Турции Эрдоган и премьер Армении Пашинян поздравили Лукашенко с победой на выборах.