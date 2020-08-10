Во вторник, 11 августа, значительную часть Украины Накроют облака и пройдут дожди с грозами. При этом днем будет сохраняться высокая температура воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики уточняют, что ближайшей ночью осадков не ожидается. А вот днем на севере, западе и в большинстве центральных районов страны пройдут короткие дожди, грозы. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13-18 градусов, а днем воздух прогреется до +24-29. В южных регионах и на Закарпатье - жара до +27-32 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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