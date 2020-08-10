Вечером в понедельник, 10 августа, в Беларуси, на месте вчерашних протестов из-за возможной фальсификации выборов президента, людей значительно меньше.

Соответствующее видео появилось на Telegram-канале Sputnik.

На нем видно, что в центре Минска, в настоящее время, очень мало людей, но работники спецназа продолжают задерживать некоторых из них.

Напомним, вчера, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. После по всей стране прошли протесты и столкновения с силовиками. "Страна" публиковала онлайн-репортаж о происходящем.

Рабочие крупного завода в Беларуси также объявили забастовку против нынешнего главы республики Александра Лукашенко. Они заявили, что намерены устраивать забастовки в течении трех дней - с 10 по 12 августа.

Белорусские оппозиционные телеграм-каналы опубликовали программу протестов на сегодня и завтра. Сегодня участники акции протестов собираются с 19:00, призывая предварительно закупить защитную экипировку в строительных и спортивных магазинах (защитные очки, респираторы, противогазы).