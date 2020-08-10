В Минске на акциях протеста против результатов президентских выборов задержали известного российского журналиста, военного корреспондента Семёна Пегова. Его избили до потери сознания, после чего тянули за руки по улице до автозака. Теперь ему грозит до 8 лет за участие в несанкционированном митинге.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza, а также РБК.

По неофициальной информации, которой располагает Baza, он может стать фигурантом уголовного дела об "участии в несанкционированных акциях", белорусские правоохранители говорят о том, что Пегов специально прибыл в страну для "дестабилизации обстановки". Журналисту грозит срок до 8 лет за участие в акции протеста.

Пегов не выходил на связь с часу ночи - когда его задержали. Задержание подтвердили в консульском отделе посольства России в Белорусии. По словам главы отдела Романа Попова, он входит в число четверых задержанных российских журналистов.

На данный момент журналист Семён Пегов находится в центре изоляции правонарушителей в Минске. Об этом сообщил РБК корреспондент RT Константин Придыбайло. "Он находится в центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина, 36а, в Минске", - сказал Придыбайло.

В посольстве России в Белоруссии РБК также сообщили, что Пегов находится в этом центре изоляции.

В дипведомстве уточнили, что это не официальное уведомление от МВД, а информация, которую смогли узнать сотрудники посольства. Посольство проводит активную работу по установлению местонахождения всех задержанных россиян, отметили в ведомстве.

Семен Пегов - известный военкор, основатель популярного телеграмм канала WarGonzo, опытный журналист, освещавший и события на Евромайдане, и Арабскую весну.

В защиту своего коллеги выступили многие российские журналисты. Главное требование представителей СМИ - освобождение и предоставление полной информации о местонахождении и самочувствии военкора Пегова.

Напомним, что вчера в Беларуси прошел последний день голосования на президентских выборах. По официальным данным ЦИК, выборы выиграл действующий президент страны Александр Лукашенко с 80% голосов.

Штаб Тихановской не признал победу, по подсчетам, которые вела ее команда, она выиграла с 80% голосов, а не Лукашенко.

После выборов начались массовые митинги, тысячи людей по всей стране вышли на улице, они продолжались почти до утра. Милиция и ОМОН жестко обращались с протестующими - задерживали, избивали, применяли спецсредства, на улицах было много раненых.

Сегодня оппозиция также собирается выходить на протесты. В центр Минска стянули значительные силы МВД.