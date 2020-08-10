Около 30 человек жгли файеры, выкрикивали беларуские лозунги и требовали отставки Александра Лукашенко под посольством Беларуси в Киеве в понедельник, 10 августа. Двоих из этой группы людей задержала полиция. Об этом сообщает РБК-Украина.

Уточняется, что собравшиеся призывали уйти в отставку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Через некоторое время на место приехала полиция. Между участниками акции и силовиками произошла потасовка. По предварительным данным, причиной этого стала попытка активистов бросить неизвестный предмет в здание посольства. В результате были задержаны два человека.

Ранее "Страна" писала о том, что 9 августа, в день выборов, в Беларуси вспыхнули протесты против президента Александра Лукашенко.

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