Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах президента страны. Также поздравление направил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом пишет БЕЛТА,

"Поздравляю с переизбранием на пост президента Республики Беларусь. Желаю Вам успехов и новых свершений на посту главы государства. Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять дружбу между нашими народами и расширять взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций и интеграционных объединений", - говорится в послании Пашиняна.

Премьер Армении отметил, что готов приложить все усилия для полнейшей реализации всего потенциала отношений между двумя странами.

"Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, а братскому народу Беларуси - мира и процветания", - отметил Пашинян.

Президент Турции отметил значительную поддержку дружественного белорусского народа, которую получил Александр Лукашенко по результатам выборов.

"Хочу вновь выразить свою уверенность в том, что отношения между нашими странами и наше близкое сотрудничество продолжат развиваться во всех сферах на основе взаимного уважения и обоюдных интересов благодаря совместным усилиям", - говорится в поздравлении.

Напомним, что вчера в Беларуси прошел последний день голосования на президентских выборах. По официальным данным ЦИК, выборы выиграл действующий президент страны Александр Лукашенко с 80% голосов.

Штаб Тихановской не признал победу, по подсчетам, которые вела ее команда, она выиграла с 80% голосов, а не Лукашенко.

После выборов начались массовые митинги, тысячи людей по всей стране вышли на улице, они продолжались почти до утра. Милиция и ОМОН жестко обращались с протестующими - задерживали, избивали, применяли спецсредства, на улицах было много раненых.

Лукашенко поздравили некоторые президенты и политики, среди них - Владимир Путин, а также Виктор Медведчук, в Европе недовольны задержаниями и возможными фальсификациями, Зеленский пока не поздравлял Лукашенко, вместо этого он призвал и власти республики, и общество к открытому диалогу и отказу от уличного насилия.