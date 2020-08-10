ОМОН полностью блокировал район Стелы в Минске, куда на 19:00 оппозиционные телеграм-каналы собирали митингующих.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Как сообщается, в район стягивают значительные силы милиции - казаков, автобусы и микроавтобусы.

Патрулированием окрестностей занимается ОМОН. Его представители оградили заграждениями прилегающие скверы, через которые пропускают только после досмотра.

В районе стелы автомобильное движение пока сохраняется. Некоторые из проезжающих автомобилистов поддерживают оппозицию гудками.

В связи с этим концепция оппозиции поменялась. Как сообщает Телеграм-канал "Беларусь головного мозга", теперь людей в Минске зовут собираться на 20:00 и отдельными группами двигаться в центр, чтобы растянуть силы спецназа и измотать их.

"Минск, собираемся у ближайших станций метро и наибольших площадей поблизости с вашими домами. Ровно в 20:00 начнем движение группами в центр города. Наша цель - добиться своих требований! В случае попыток задержаний, становитесь в сцепки и помните про свои права", - говорится в сообщении.

При этом в регионах все остается по плану - люди начнут собираться в 19:00 в центральных местах городов.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. По последним данным ЦИК, Лукашенко набрал на выборах 80,23%, и данные не изменятся. Главная конкурентка Лукашенко Тихановская уже подала жалобу в ЦИК Беларуси с требованием пересчета и повторного голосования.

Вчера в стране начались массовые протесты. По официальным данным, в результате их всего задержано около 3 тыс. участников акций.

Сегодня Лукашенко предупредил, что не допустит майдана и пригрозил протестующим "адекватным ответом".