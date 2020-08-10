Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс заявил, что президентские выборы в Беларуси нельзя назвать ни свободными, ни справедливыми.

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте ПАСЕ, в понедельник, 10 августа.

"Я внимательно следил за президентскими выборами в Белоруссии, равно как и за событиями, последовавшими после закрытия участков. Я глубоко сожалею, что эти выборы далеки от того, чтобы считаться свободными и справедливыми", - говорится в заявлении Дамса.

Также он обеспокоен событиями, которые происходили ночью с 9 на 10 августа, так как власти Беларуси использовали полицию и военные силы для задержания участников протестных акций.

Он призвал власти "проявить максимальную сдержанность и обеспечить беспрепятственное соблюдение основополагающих прав человека и свободу собраний в соответствии с международными обязательствами Белоруссии".

Дамс добавил, что ПАСЕ "давно призывает власти Белоруссии двигаться в направлении подлинно состязательной политической системы, в которой партии и кандидаты могут беспрепятственно регистрироваться и проводить избирательные кампании, а избиратели свободно делать свой выбор".

Также председатель ПАСЕ напомнил, что Белоруссия подала заявку на членство в Совете Европы в 1997 году, но из-за отсутствия прогресса в развитии демократии процесс был заморожен на несколько лет.

"Однако права и свободы белорусского народа близки нашим сердцам и, несмотря на тот факт, что выборы вызвали разочарование, мы по-прежнему с нетерпением ждем того дня, когда европейские ценности восторжествуют в Белоруссии", - заявил он.

Напомним, вчера, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После завершения голосования в республике начались массовые беспорядки. Утром по факту беспорядков были открыты уголовные дела.

После чего глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что развалить страну он не позволит.

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