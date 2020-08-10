Коронавирус выявлен у президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. По его словам, о болезни он узнал после получения положительного результата ПЦР-теста. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на Covid-19. Круг моих контактных лиц четко определен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я…. Сотрудники УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачены ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле", - написал Павелко и добавил что чувствует себя нормально.

"Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи… Имею боевой настрой и планы на скорое выздоровление", - написал Павелко.

Ранее "Страна" писала о том, что голливудский актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом в день 60-летия.

Также мы сообщали, что главный санврач Ляшко ушел в отпуск, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Украине.