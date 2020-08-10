Власти Ирана заявили, что не будут выплачивать компенсацию "Международным украинским авиалиниям" (МАУ) за сбитый иранскими военными Boeing, потому что самолет застраховали европейские компании.

Об этом в понедельник, 10 августа заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, передает "Reuters".

"Украинский самолет был застрахован в Украине европейскими, а не иранскими страховыми компаниями. Следовательно, компенсацию должны выплатить европейские компании", - объяснил позицию Ирана Сулеймани.

Речь шла именно о компенсации за сбитый самолет, а не о выплатах родственникам погибших пассажиров и экипажа.

Напомним, в конце июля в Иране согласились выплатить Украине компенсацию за сбитый самолет МАУ.

Как сообщалось, в МИД разработали три сценария на случай отказа Ирана сотрудничать в деле о сбитом лайнере МАУ.