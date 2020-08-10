Иран отказался платить компенсацию МАУ за сбитый самолет
Власти Ирана заявили, что не будут выплачивать компенсацию "Международным украинским авиалиниям" (МАУ) за сбитый иранскими военными Boeing, потому что самолет застраховали европейские компании.
Об этом в понедельник, 10 августа заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, передает "Reuters".
"Украинский самолет был застрахован в Украине европейскими, а не иранскими страховыми компаниями. Следовательно, компенсацию должны выплатить европейские компании", - объяснил позицию Ирана Сулеймани.
Речь шла именно о компенсации за сбитый самолет, а не о выплатах родственникам погибших пассажиров и экипажа.
Напомним, в конце июля в Иране согласились выплатить Украине компенсацию за сбитый самолет МАУ.
Как сообщалось, в МИД разработали три сценария на случай отказа Ирана сотрудничать в деле о сбитом лайнере МАУ.