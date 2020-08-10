Бывшего министра экологии времен Януковича Николая Злочевского объявили в розыск после того, как вызывали его на допрос. Злочевского разыскивают в Национальном антикоррупционном бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом говорят данные розыскных учетов Министерства внутренних дел Украины.

В его данных указано, что Злочевского разыскивают по статье о неправомерной выгоде - взятке.

Напомним, 12 июня в Украине разгорелся скандал из-за самой крупной взятки в истории страны в 6 млн долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и САП за закрытие дела против Николая Злочевского - газового олигарха и министра экологии времен Януковича.

Также мы писали, что 1 июля Национальное антикоррупционное бюро заочно сообщило о подозрении бывшему министру экологии Николаю Злочевскому.