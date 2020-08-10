Правительство Ливана, против которого в последние дни вышли протестовать тысячи человек из-за масштабного взрыва в Бейруте, решило подать в отставку.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Хамада Хасана сообщает Associated Press, в понедельник, 10 августа.

"Все правительство ушло в отставку", - сказал Хамад. По его словам, премьер страны Хасан Диаб позже сегодня официально проинформирует об этом решении президента страны Мишеля Ауна.

В конце прошлой недели в Бейруте демонстранты призывали правительство уйти в отставку. По их мнению, именно власти несут ответственность за взрыв, произошедший ранее в августе в порту Бейрута, так как не обеспечили правильные условия хранения там груза нитрата аммония.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута раздался взрыв, в результате число пострадавших выросло до 6 000 человек. Без крыши над головой остались тысячи жителей ливанской столицы. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

После чего в стране начались массовые протесты. Их участники заняли три здания министерства: экономики, энергетики и окружающей среды. Они требовали отставки президента Ливана Мишеля Ауна, председателя парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба.