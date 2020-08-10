На заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о заграничном управлении протестами в стране ответили и в МИД Польши.

Протесты в Беларуси - это результат недовольства народа и Польша не имеет к ним отношения. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает польский новостной канал TVN24.

Министр добавил, что в Беларуси должны понимать, что происходящие протесты являются не результатом влияния зарубежных стран, "особенно Польши, которая желает белорусскому обществу всего наилучшего", а проявлением недовольства в обществе.

Чапутович напомнил, что в заявлении Лукашенко речь шла о телефонных звонках из-за границы, в том числе из Польши, которые управляли оппонентами Лукашенко "как овцами".

По словам главы польского МИД, эти телефонные звонки могли касаться общественных организаций, которые имеют полное право "поддерживать контакты с представителями беларуского гражданского общества".

Ранее "Страна" писала о том, что рабочие крупного завода в Беларуси объявили забастовку против Лукашенко.

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