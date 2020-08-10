Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отказалась участвовать в протестах, которые начались после объявления результатов голосования на выборах президента страны. Ее политическая команда также не будет участвовать. По словам Тихановской, это делается, чтобы избежать провокаций.

Об этом сегодня, 10 августа, сообщила пресс-служба штаба Тихановской.

Напомним, что в белорусских социальных сетях сегодня призывают граждан выйти на улицы городов республики в знак протеста против результатов выборов президента.

Напомним, что вчера в Беларуси прошел последний день голосования на президентских выборах. По официальным данным ЦИК, выборы выиграл действующий президент страны Александр Лукашенко с 80% голосов, по неофициальным опросам, на участках за границей ситуация кардинально противоположная, с результатом 80% выиграла Тихановская - кандидат от оппозиции.

После выборов начались массовые митинги, тысячи людей по всей стране вышли на улице, они продолжались почти до утра. Милиция и ОМОН жестко обращались с протестующими - задерживали, избивали, применяли спецсредства, на улицах было много раненых.

Штаб Тихановской не признал победу, Евросоюз также недоволен протестами, задержаниями и возможными фальсификациями на выборах. Лукашенко же заявляет, что "майдан" ему привезли из Украины и Чехии - оттуда управляют "марионетками" - тысячами протестующих в больших и маленьких городах страны.