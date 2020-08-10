В Индонезии на острове Суматра началось извержение стратовулкана Синабунг, в результате чего в небо было выброшено гигантское облако пепла - около 5 км в диаметре и около 2,5 км в высоту.

Видео извержения опубликовано в YouTube.

За последние три дня на острове произошло уже два извержения. Ранее вулкан несколько раз "просыпался" в 2010-2018 годах, а до 2010 "спал" в течение 400 лет.

Как сообщают местные жители, небо стало очень темным, а звук напоминал раскаты грома. Власти предупредили об извержении заранее, посоветовав не подходить к вулкану ближе, чем на 3 км, и носить маски для защиты от пепла.

О жертвах стихии пока не сообщается, кроме того, над островом продолжаются полеты.

Стратовулкан - слоистый вулкан в форме конуса, который состоит из множества затвердевших слоев лавы, вулканического пепла и тефры - материала, который выбрасывается вулканом в воздух. Периодически извергается, но при этом его лав настолько вязкая и густая, что застывает прежде, чем успевает распространиться вокруг вулкана.

Напомним, в апреле в Индонезии началось новое извержение легендарного вулкана Кракатау.

Также мы писали, что в конце прошлого года на новозеландском Белом острове взорвался вулкан.