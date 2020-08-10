Семья Суркисов подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с публикациями о их причастности к выводу средств из ПриватБанка.

Об этом со ссылкой на адвоката Суркисов сообщает "РБК-Украина", в понедельник, 10 августа.

"Недавно в эфире телеканала "Прямой" Сергеем Фурсой со ссылкой якобы на отчет агентства Kroll была обнародована манипулятивная и лживая информация о причастности семьи Суркисов к преступной схемы вывода средств из ПриватБанка, что привело к неплатежеспособности банка", - сказал адвокат.

По его словам, авторы распространяемой информации четко осознавали ее недостоверный характер, ведь она не подтверждена ни одним официальным документом.

"Подобные заявления порочащих честь, достоинство и деловую репутацию семьи Суркисов. В связи с этим Григорий и Игорь Суркисы и их отец обратились с иском о признании информации недостоверной и обязательства ее опровержения", - добавили он.

Ранее "Страна" сообщала, что Генпрокурор не хочет отдавать Суркисам депозит в "Приватбанке" на 1 млрд. Адвокаты Суркисов приводили 5 аргументов, почему их позиция законна.