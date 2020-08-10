Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Чехию в организации протестов в Беларуси, заявив, что оттуда дистанционно управляют "овечками, которые ничего не понимают".

Об этом Лукашенко сказал в понедельник, 10 августа.

"Мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где , простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят... Они породолжают от них требовать ведите людей на улице и (цитата) "ведите с властями переговоры о добровольной сдаче власти", - говорит Лукашенко.

Также он заявил, что к раскачиванию ситуации в Беларуси причастна Польша, Россия и Украина.

"Я не говорю об Украине, оттуда люди ехали, но я уверен что это не государственная политика, но там хватает майданутых", - добавил Лукашенко.

В свою очередь МИД Чехии заявил о непричастности Праги к организации вспыхнувших в Беларуси протестов.

"Чешская Республика и ее структуры не организовывали протесты в Беларуси", - заявил министр иностранных дел Томаш Петршичек, пишут чешские СМИ.

По словам Петршичека, правдой является лишь то, что Чехия на протяжении долгого времени поддерживает беларуское гражданское общество.

"Лукашенко не предоставил ни одного доказательства в пользу своего обвинения в какой-либо причастности чешского правительства к организации такого рода протестов", - добавил министр.

Ранее "Страна" писала о том, что беларуский активист, которого объявили погибшим во время протестов, оказался жив. Также мы разбирались, чем Беларусь Лукашенко отличается от Украины Зеленского.