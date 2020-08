"Страна" уже рассказывала об иске, который Минюст США подал в суд Южного округа Флориды с целью ареста активов Игоря Коломойского в США.

Ниже мы приводим полный перевод на русский язык текста иска.

"Соединенные Штаты Америки своими нижеподписавшимися поверенными и в соответствии с Правилом G Дополнительных правил для Адмиралтейства или морских требований и действий по конфискации активов, приводит данный иск о конфискации имущества in rem и утверждает следующее:

Характер действия

1. Это имущественный гражданский иск о конфискации активов, которые способствовали, участвовали и связаны с международным сговором с целью отмывания денег, украденных и полученных мошенническим путем у ПриватБанка.

2. Незаконно присвоенные средства были использованы для покупки недвижимости в Далласе, штат Техас, а именно, офисного парка площадью около 19,5 акров, состоящего из трех зданий, парковок и незастроенной территории, известная как кампус CompuCom, расположенной по адресу 7505 и 7171 Forest Lane, Даллас, Техас, 75230 (вместе со всеми принадлежностями, улучшениями и дополнениями к ним, и любому праву на сбор и получение любой прибыли, ренты, дохода и поступлений от них, далее - "Актив-Ответчик").

3. Соединенные Штаты требуют конфискации Актива-Ответчика в соответствии с 18 Свода законов США, § 981 (a) (1) (C), поскольку Актив-Ответчик связан с нарушениями законодательства США и конкретно с противоправной деятельностью, в том числе нарушениями 18 U.S.C. §§ 1956, 1957, 2314 и 2315.

4. Соединенные Штаты также добиваются конфискации активов ответчика в соответствии с 18.U.S.C. § 981 (a) (1) (A), поскольку Актив-Ответчик был задействован в одном или нескольких преступлениях, связанных с отмыванием денег в нарушение 18 U.S.C. §§ 1956 и 1957.

5. Указанная незаконная деятельность включает мошенничество со стороны иностранного банка или против него (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iii)); транспортировка, получение, сокрытие, хранение, продажа и распоряжение незаконно присвоенными деньгами в международной торговле (18 USC §§ 2314 и 2315); и сговор с целью совершения этих действий.

Юрисдикция и место проведения

6. Этот суд обладает юрисдикцией в отношении этого иска в соответствии с 28 U.S.C. §§ 1345 и 1355.

7. Объект находится в этом округе в соответствии с 28 U.S.C. §§ 1355 (b) (1) (A), поскольку действия и упущения, приведшие к конфискации, имели место в Южном округе Флориды. К ним относятся, кроме прочих, несколько организаций, участвующих в преступной деятельности, которые имеют место деятельности в Майами, важные документы, связанные с осуществляемой преступной деятельностью и нотариально заверенные в Майами (включая Доверительный акт на приобретение Актива-Ответчика), а также юридические и физические лица, использующие адреса Майами для осуществления преступной деятельности.

Люди и лица

8. Истец - Соединенные Штаты Америки.

9. Актив-Ответчик представляет собой участок земли площадью 19 435 акров, расположенный по адресу 7505 and 7171 Forest Lane, Dallas, Texas 75230, со всеми принадлежностями, улучшениями и дополнениями, включая офисную башню, центр обработки данных, служебное здание, парковочные места и незастроенную территорию, известную как кампус CompuCom, а также любое право собирать и получать любую прибыль, арендную плату, доходы и поступления от них (примечание 1).

Примечание 1:

Полное описание собственности – в приложении А.

10. ПриватБанк - украинское финансовое учреждение, расположенное в Украине, кроме прочего с филиалом на Кипре и аффилированным лицом в Латвии. ПриватБанк - один из крупнейших банков в Украине. С 2003 по 2016 год на его долю приходилось около 25% банковского сектора в стране и он держал депозиты на сумму более 6 миллиардов долларов, что составляло примерно 33% индивидуальных депозитных счетов в Украине. Обширный аудит Национального банка Украины ("НБУ") в 2016 году раскрыл схему владельцев банка по хищению более 5 миллиардов долларов у банка посредством выдачи мошеннических кредитов. В результате массовых краж и мошенничества ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года.

11. Игорь Коломойский - украинский олигарх-миллиардер. Он контролирует бизнес во многих секторах украинской экономики, включая металлургию, энергетику и СМИ, под эгидой группы "Приват". До национализации ПриватБанка он был одним из двух основных владельцев банка, владеющих более 40% акций банка и входивших в Наблюдательный совет. Он осуществлял всесторонний контроль над банком и его деятельностью. Коломойский был губернаторомДнепропетровской области на Украине с 2014 по 2015 год.

12. Геннадий Боголюбов - еще один украинский олигарх, владеющий долей многих хозяйствующих субъектов с Коломойским в составе группы "Приват". Он был вторым главным акционером ПриватБанка вместе с Коломойским. До национализации он владел более 40% акций ПриватБанка и входил в Наблюдательный совет ПриватБанка. Он вместе с Коломойским осуществлял обширный контроль над банком и его деятельностью.

13. Мордехай Корф, также известный как "Мотти", - деловой партнер Коломойского и Боголюбова из Майами. Он помогал приобретать и управлять бизнес-империей украинских олигархов в США, в которую входили ферросплавные компании и холдинги недвижимости в Огайо, Флориде, Кентукки и Западной Вирджинии. Вместе с Коломойским и Боголюбовым Корф входил в состав владельцев десятков компаний в США, в которых он часто выступал в качестве президента и генерального директора. Компании, принадлежащие Корфу и контролируемые им, как правило, имеют вариации названия Optima. Корф был также совладельцем латвийского филиала ПриватБанка.

14. Уриэль Лабер - еще один сотрудник Коломойского и Боголюбова из Майами, и является деловым партнером Корфа. Он работал с Корфом над приобретением и управлением омпаниями в США для Коломойского и Боголюбова под эгидой компаний "Оптима". Лабер также входит в Наблюдательный совет Укрнафты, украинской нефтегазовой компании, в которой Группа Приват имеет значительную долю. Как и Корф, Лабер был совладельцем латвийского филиала ПриватБанка.

15. Интересы Мордехая Корфа, Уриэля Лабера, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова могут пострадать в результате данного разбирательства.

Фактические заявления

16. На протяжении более десяти лет Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов использовали свой контроль над ПриватБанком, чтобы украсть миллиарды долларов из средств банка. Величина мошенничества и краж была настолько серьезной, что НБУ был вынужден выручить банк, предоставив 5,5 млрд долларов, чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны.

17. Основная идея была проста: Коломойский и Боголюбов запрашивали деньги у ПриватБанка, который (исходя из их контроля и владения) они всегда получали и редко возвращали, за исключением новых займов.

18. Механика схемы была сложной. Коломойский и Боголюбов использовали значительный набор компаний, которыми они владели или контролировали, чтобы подать заявку на получение кредитов в ПриватБанке.

Армия функционеров ПриватБанка затем оформляла и обрабатывала ссуды, как если бы они были законны. "Специальный" кредитный комитет банка одобрял ссуды (несмотря на искажение фактов в заявках). Поступления от займа затем были разделены, объединены и переводились через обширную сеть компаний, обычно через счета в филиале ПриватБанка на Кипре, чтобы полностью скрыть их характер, источник, собственность и контроль. В конце концов, деньги рассылались по всему миру. Когда наступил срок погашения ссуд, другие ссуды были использованы для погашения старых ссуд, или, в некоторых случаях, они были погашены доходом от инвестиций незаконно присвоенных фондов.

19. Коломойский и Боголюбов отмывали деньги, инвестируя в Соединенные Штаты. Они привлекли Мордехая Корфа и Уриэля Лабера, которые ранее вели бизнес в Украине и США, для этой цели. Корф и Лабер создали сеть компаний, обычно под каким-то вариантом названия "Оптима", для приобретения предприятий и недвижимости в США, используя украденные деньги из ПриватБанка.

20. Используя сеть Корфа и Лабера, Коломойский и Боголюбов потратили много: они приобрели более пяти миллионов квадратных футов коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе, и коммерческую недвижимость в Техасе.

21. В 2010 году они приобрели кампус CompuCom в Далласе, штат Техас. Деньги, использованные для покупки кампуса CompuCom, напрямую связаны с четырьмя займами, полученными от ПриватБанка для Коломойского и Боголюбова. Деньги - это доходы от хищения, незаконного присвоения и мошенничества.

I. Коломойский и Боголюбов украли миллиарды из ПриватБанка

А. Коломойский и Боголюбов контролировали ПриватБанк.

22. Коломойский и Боголюбов основали ПриватБанк в 1992 году. К 2008 году и до 2016 г. каждый владел примерно 45% банка.

23. Коломойский и Боголюбов контролировали ПриватБанк как владельцы его контрольного пакета акций. "Общее собрание" акционеров ПриватБанка было высшим органом принятия решений, а Коломойский и Боголюбов контролировали примерно 90% "голосов". Через эту власть они могли, среди прочего, назначать и снимать членов Наблюдательного совета и Комитета по аудиту, а также изменить устав банка.

24. Коломойский и Боголюбов также осуществляли контроль через свое господство над Наблюдательным советом ПриватБанка. С 2010 по середину 2015 года Коломойский и Боголюбов были двумя из трех членов наблюдательного совета, а Боголюбов был председателем, который давал им неограниченную власть над решениями Совета (примечание 2).

Примечание 2:

В конце 2015 года, когда начались переговоры с НБУ, и национализация стала возможной, в Наблюдательный совет были добавлены дополнительные члены. И все же Коломойский и Боголюбов продолжали контролировать Наблюдательный совет и банк - как мажоритарные акционеры, они имели право назначать и снимать членов Наблюдательного совета.

25. Наблюдательному совету было поручено отобрать и отстранить членов руководства ПриватБанка. Коломойский и Боголюбов использовали эту власть, чтобы установить свох подчиненных на ключевых должностях в ПриватБанке, особенно на должностях, которые принимали решения о выплате денег банка.

26. Наблюдательный совет также отвечал за одобрение крупных займов и был обязан защищать интересы банка. Вопреки этим интересам Правление обычно подписывало заявки на кредитование юридических лиц, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову и контролируемых ими.

27. Наблюдательному совету также было поручено выбрать аудитора банка и определить повестку дня проверок. Таким образом, на Коломойского и Боголюбова и их избранных подчиненных выпало следить за тем, чтобы банк соблюдал украинское законодательство и никто не воровал его ресурсы.

28. Для контроля над повседневной деятельностью банка Коломойский и Боголюбов установили лояльных единомышленников во главе руководства ПриватБанка. Одним из этих людей был Менеджер 1.

Другим был управляющий 2, которого часто называли "казначеем Коломойского" или его правой рукой. Управляющий 2 занимал должность руководителя инвестиционного бизнеса ПриватБанка и первого заместителя Председателя Правления ПриватБанка с 2002 по декабрь 2016 года. На этой должности он действовал по указанию и в пользу Коломойского и Боголюбова (примечание 3).

Примечание 3:

Менеджер 2 также помогал управлять инвестициями незаконно присвоенных Коломойским и Боголюбовым средств ПриватБанка в США. Например, он участвовал в принятии решения ссудить средства Warren Steel Holdings LLC, бенефициарным владельцем которой являются Коломойский, Боголюбов, Корф, Лабер.

29. Коломойский и Боголюбов имели в Украине такую репутацию, которая побуждала сотрудников ПриватБанка выполнять их приказы. Коломойский, в частности, был известен своей жестокостью и даже насилием, что поддерживало лояльность – известно, что, будучи губернатором Днепропетровской губернии, он заплатил вооруженным головорезам, чтобы те захватили офисы государственной нефтяной компании. Сотрудники банка знали, что указания руководства принадлежат Коломойскому и Боголюбову, и их приказы выполнялись.

30. Если бы сотрудники выразили несогласие, они потеряли бы свои бонусы, а работу передали бы другим, или просто уволили их. Эти последствия были особенно суровыми в контексте того, что ПриватБанк предлагал самую высокооплачиваемую работу в регионе.

31. В процессе национализации в 2016 году НБУ и его представители работали в первую очередь с Коломойским и Боголюбовым при согласовании условий соглашения. НБУ и другие понимали, что все под контролем Коломойского и Боголюбова.

32. По окончании процесса национализации Коломойский и Боголюбов подписали письмо от 16 декабря 2016 г., принимая на себя ответственность за изменения, которые требовалось предпринять в ПриватБанке. Коломойский и Боголюбов обещали обеспечить, чтобы украинское правительство имело полный доступ к зданиям, а также к оперативным и информационным системам банк и обеспечило реструктуризацию непогашенных кредитов. Также обещали не мешать деятельности банка в будущем, и не оказывать давление на правительство или руководство банка. Они не выполнили эти обещания.

Б. Коломойский и Боголюбов присвоили деньги и ограбили банк.

33. Несмотря на значительное состояние, Коломойский и Боголюбов разработали схему, как забрать средства банка - деньги, вверенные ему обычными вкладчиками, - себе.

34. С этой целью было преобразовано отделение ПриватБанка на обслуживание счетов для они и их компании. Отдел назывался "БОК" или "Управление бизнес-клиентами", его возглавил Менеджер 1.

35. Коломойский и Боголюбов при содействии Управляющего 1, Управляющего 2 и других, заставили ПриватБанк (через БОК) выдавать миллиарды долларов в виде кредитов компаниям, которыми они владели или контролировали ("связанные лица"). Связанные лица включали, среди прочего, Запорожский Завод ферросплавов ("ЗФЗ"), Никопольский завод ферросплавов ("НЗФ") и Орджоникидзевский Горно-Обогатительный комбинат ("ОГЗК"), все из которых принадлежали Коломойскому и Боголюбову.

36. Например, было подано кредитных заявок на общую сумму более 126 млн. долл. США только в 2010 году под именем NZF. В частности:

37. За тот же период были поданы заявки на получение кредита на общую сумму более 21 млн. долл. США от имени ЗФЗ. В частности:

38. А в 2010 и 2011 годах заявки на получение кредита на общую сумму около 90 миллионов долларов США были представлены от имени ОГЗК. В частности:

39. Коломойский и Боголюбов также брали ссуды на сотни миллионов долларов для принадлежащих им компаний, которые практически не вели бизнес или вообще не вели и существовали только для того, чтобы украсть у ПриватБанка и отмыть незаконно присвоенные средства. В частности:





40. К моменту национализации банка в 2016 году примерно 97% корпоративных непогашенных ссуд были выданы предприятиям, принадлежащим или контролируемым Коломойским и Боголюбовым.

41. В отличие от остальных 3% ссуд - законных ссуд - ссуды связанных сторон, заявки и файлы подготовили сотрудники ПриватБанка, работающие в составе БОК, отдельного отделения банка.

42. Заявки на получение ссуд почти всегда были поддельными. Самым вопиющим искажением фактов была заявленная "цель" займа. Заявки на получение кредита включали требование к заявителю описать цель кредита. Заявки, поданные соответствующими сторонами, часто утверждали, что целью было финансирование текущих операций хозяйствующего субъекта. Вместо этого деньги отправляли туда, куда хотели Коломойский и Боголюбов, и деньги часто использовались совершенно другим лицом, для каких бы целей они ни создавались. Искажение фактов было существенным: в кредитных соглашениях говорилось, что ссуды должны использоваться для цели, указанной в заявке.

43. Например, в заявке на получение займа № 4Z1195D на сумму 14 850 500 долларов США указывалось, что целью кредита было "финансирование текущих операций" ЗФЗ, производившего ферросплавы в Украине.

Вместо этого значительная часть ссуды была использована Паванти Энтерпрайзис Лимитед ("Паванти"), - компании, принадлежащей Коломойскому, со счетом в ПриватБанке на Кипре, для покупки коммерческого здания в центре Кливленда, штат Огайо.

44. Другие примеры искажения информации о цели ссуды включают:





45. Эти искажения представляли собой мошенничество со стороны ПриватБанка и на его стороне - они нанесли ущерб банку и подвергли его серьезному риску. Они нарушили украинское законодательство и внутреннюю политику ПриватБанка.

46. ​​Заявления содержали дополнительные искажения. Как правило, они заявляли, что займы будут погашены за счет доходов, полученных от текущей коммерческой деятельности. Вместо этого во многих случаях ссуды погашались за счет средств других ссуд. Таким образом, ссуды были "рециклизированы", запущены по второму кругу, и ПриватБанк так и не стал целостным - он просто продолжал ссужать больше денег, чтобы вернуть старые ссуды, что в конечном итоге привело к дефициту более 5 миллиардов долларов.

47. Опять же, есть множество примеров такой мошеннической деятельности, в том числе:

48. Эти искажения представляли собой мошенничество со стороны ПриватБанка. Источник погашения кредита был существенным в рамках оценки риска банка. Лица, получившие ссуды, во многих случаях фактически не касались ведения бизнеса - они были пустышками и не могли погашать ссуды через их "деловую деятельность". Хотя на бумаге некоторые ссуды выплачивались, когда они достигали срок погашения, но на самом деле они выплачивались за счет выпуска дополнительного долга, и поэтому ПриватБанк просто перерабатывал кредиты и увеличивал убытки.

49. Кроме того, в заявках на получение кредита содержались искажения, связанные с залоговым обеспечением кредита. Как источник погашения кредита, характер и стоимость обеспечения был существенным для решения банка о выдаче кредита.

50. Например, в заявке на получение займа № CY001I / 4 на 20 миллионов долларов, Veroni

Alloys LLC ("Верони"), подставное лицо, принадлежащее Коломойскому, указало обеспечение в виде товаров для продажи на основании контрактов между Veroni и Halefield Holdings Limited ("Хейлфилд"), еще одна подставная компания, принадлежащая и контролируемая Коломойским и Боголюбовым. Контракт предусматривал, что Верони купит австралийскую марганцевую руду на 122 500 000 долларов у Halefield и продаст его Hangli International Holdings Limited ("Hangli"), другой подставной организации, которая контролируется Коломойским и Боголюбовым. Никаких подобных покупок или продаж австралийского марганца не произошло.

51. Часто "займы", взятые предприятиями Коломойского и Боголюбова, были линиями кредита - источником средств, который можно было использовать в любое удобное время. Кредитные линии, по их условиям, как предполагалось, должны были использоваться для финансирования текущей деятельности организаций, которые их получили.

Однако вместо этого они функционировали как фонды подкупа - большой горшок с деньгами, который Коломойский и Боголюбов использовали для любых целей, и часто отправляли наличные в США для инвестирования несвязанными организациями.

52. Например, заем № 4Z10330D представлял собой кредитную линию на сумму 9 300 000 долл. США для ЗФЗ, принадлежащего Коломойскому и Боголюбову. С декабря 2010 г. по декабрь 2011 г. ЗФЗ дебетовал более 19,9 млн долларов по кредитной линии.

53. Когда приходило время отдавать долг, Коломойский и Боголюбов часто возвращали кредитные линии путем получения дополнительных займов. В случае займа № 4Z10330D почти 8 млн долларов США погашения пришлись на другие кредитные поступления.

54. Когда компании Коломойского и Боголюбова обращались за этими займами "второго уровня", они не сообщали, что будут использовать их для погашения предыдущих кредитов. Это отсутствие разглашения являлось мошенничеством с ПриватБанком и увеличило его риск и возможные убытки.

55. В ПриватБанке было два разных комитета, которые рассматривали заявки на ссуды. Существовал "активный кредитный комитет", который отвечал за потребительское кредитование. Члены комитета встречались лично, обсуждали ссудную деятельность банка и рассматривали письменные правила ПриватБанка. Требовали документацию и проводили расследования перед выдачей кредитов.

56. Коломойский и Боголюбов обращались за ссудой в другой кредитный комитет. Это был "удаленный" или "электронный" кредитный комитет, который рассматривал заявки на получение займов связанных сторон. Комитет не собирался лично для обсуждения ссуд; скорее, он проводил электронные "встречи" через систему PrivatDoc.

57. "Электронный" комитет состоял из определенных сотрудников ПриватБанка, которые не участвовали в других процессах утверждения кредита. Эти сотрудники понимали, что их роль заключалась в том, чтобы просто "подписать" ссуду электронным способом. Вместо того, чтобы проводить тщательное расследование, члены электронного кредитного комитета просто нажимают "одобрить" всякий раз, когда получают заявление о ссуде от одной из компаний Коломойского или Боголюбова. Подписание по кредитам было "как открыть дверь и войти в офис", - сказал один из сотрудников. Они не проводили анализ или оценку ссуд или связанных документов в соответствии с требованиями политики банка, и от них ожидалось, что они не сделают этого.

58. Этот недостаток обзора особенно остро проявляется при рассмотрении обеспечения кредитов предприятиям Коломойского и Боголюбова. Во многих случаях сотрудники ПриватБанка отметили, что необходима дополнительная работа для проверки залога, и тем не менее, кредит был утвержден в тот же день без дальнейшего расследования и поправок.

59. Примеры того, как электронный кредитный комитет игнорирует требования по обеспечению по кредитам для предприятий Коломойского и Боголюбова, которые были бы применены обычным кредитным комитетом, в частности, таковы:

60. Двойной подход - один для предприятий, принадлежащих и контролируемых Коломойским и Боголюбовым и почти всех остальных - был виден в кредитных пакетах. Расследование НБУ показало, что, хотя законные кредитные пакеты могут содержать "огромную книгу" документов с анализом обеспечения многомиллионного кредита, пакет для кредитов у лиц Коломойского и Боголюбова мог быть всего "всего одна страница".

61. Незаконное присвоение Коломойским и Боголюбовым денежных средств банка состояло в хищении и конвертации. Деньги доверили банку рядовые вкладчики и законный бизнес; Коломойский и Боголюбов выкачали их, эффективно используя ПриватБанк как их личную копилку, и никогда не ожидая, что им придется возвращать деньги (примечание 5)

Примечание 5:

Фактически, незадолго до национализации банка ссуды компаниям, находившимся в собственности или под контролем Коломойского и Боголюбова были реструктуризированы, что фактически задержало выплату непогашенной задолженности еще почти на десять лет.

5 Они использовали лояльных инсайдеров для кражи у банка и его вкладчиков.

62. Расхищение Коломойским и Боголюбовым денежных средств банка также представляет собой мошенничество с банком. Множество существенных искажений позволили им использовать деньги по своему усмотрению, без ограничений, и скрыть неправомерное использование средств от регулирующих органов, вкладчиков, аудиторов и других.

63. Коломойский и Боголюбов также совершили мошенничество со стороны банка, поскольку банк передал вверенные ему средства лицам Коломойского и Боголюбова, поставив вкладчиков на большой риск и нецелевое использование своих денег.

C. Действия Коломойского и Боголюбова нарушили украинское законодательство

64. Действия Коломойского и Боголюбова нарушили многочисленные положения Уголовного кодекса Украины, в том числе:

65. Статья 190 запрещает "вступать во владение чужим имуществом или право собственности путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) ".

66. Статья 191 запрещает "Незаконное присвоение, растрата или конверсия собственности путем злоупотребления служебным положением ".

67. Статья 209 запрещает отмывание доходов от преступления.

68. Статья 218-1 объявляет незаконным доведение банка до банкротства.

69. Статья 219 объявляет незаконным доведение хозяйствующего субъекта до неплатежеспособности.

70. Статья 220-2 запрещает фальсификацию финансовых документов и отчетов финансовой организации.

71. Статья 222 запрещает мошенничество с финансовыми ресурсами.

72. Статья 364-1 запрещает превышение служебных полномочий должностным лицом частного юридического лица.

73. Хищение и мошенничество Коломойского и Боголюбова и предпринятые ими действия в ПриватБанке, продвигая свою схему, нарушили эти и другие положения.

D. Коломойский и Боголюбов отмыли кредитные средства

74. После выдачи ссуды или кредитной линии они были быстро объединены, разделялись и соединилясь в лабиринте счетов по всему миру. Головокружительная серия передач была предназначена для сокрытия характера, местоположения, источника, владения и контроля над полученным мошенническим путем кредитными средствами.

75. Субъектами, переводившими средства, часто оказывались подставные лица; они не занимались бизнесом, не имели офисов или сотрудников, и существовали, чтобы переправлять деньги с места на место, скрывая их.

76. Многие подставные компании использовали один и тот же адрес. Например, в "Знай своего Клиента ", предоставленные ПриватБанку, есть, по меньшей мере, 56 отдельных лиц, заявленных как находящиеся в Archiepiskopou Makariou Ill Avenue, 155 Proteas House в Лимассоле, Кипр. Они также использовали несколько раз одни и те же зарегистрированные агенты: Icaza, Gonzalez Ruiz & Aleman (BVI) Trust Limited был указан в качестве зарегистрированного агента для 21 отдельной компании-подставного лица, а Equity Management & Accountancy Corp была указана в качестве зарегистрированного агента для 16 подставных лиц. Те же двое уполномоченных подписантов (ни один из них не был Коломойским или Боголюбовым) вместе фигурируют в 48 разных юридических лицах.

77. В тех же записях Коломойский и Боголюбов указаны как выгодоприобретающие владельцы 35 подставных лиц, которые использовались для перевода денег, незаконно присвоенных из ПриватБанка. По крайней мере 96 субъектов, используемых в этих транзакциях, имели общего секретаря, директора, подписывающее лицо, зарегистрированного агента, акционера или адрес одного из юридических лиц, явно принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, и у многих было несколько общих людей.

78. Работники ПриватБанка были вынуждены выступать в качестве должностных лиц и директоров этих подставных компаний и получили указание подписать соответствующие документы. Не менее 59 разных лиц указали сотрудников ПриватБанка в качестве должностных лиц или директоров. Эти сотрудники не были добросовестными должностными лицами и директорами - они не выполняли обязанностей и ответственности должностных лиц и директоров компании, которые были пустыми оболочками.

79. Как только средства были изъяты из ПриватБанка, они были быстро переведены между десятками подставных лиц, часто в считанные минуты. Кипрский филиал ПриватБанка использовался как стиральная машина для похищенных ссудных средств.

80. НБУ провел проверку кипрского филиала ПриватБанка в рамках своего расследования и установил, что это был инструмент отмывания денег для Коломойского и Боголюбова. НБУ обнаружил, что активы филиала в большинстве своем были вымышленными; что ссудный портфель филиала состоял почти исключительно из крупных ссуд организациям, принадлежащим и контролируемым Коломойским и Боголюбовым; что предоставленное обеспечение было недостаточным и не соответствовало нормативным требованиям; и что целью ссуд, выданных филиалом, было скрыть конечных бенефициаров и источник средств. НБУ определил, что руководство Кипрского филиала ПриватБанка контролировалось ПриватБанком в Украине, другими словами, Коломойским и Боголюбовым.

81. Один из примеров роли кипрского отделения в отмывании незаконно присвоенных средств - это оборот средств, предоставленных Верони в виде займа № CY001I / 4. 4 февраля 2013 г. - 20 млн долларов США из ссуды были переведены на счет Верони в кипрском отделении ПриватБанка. Что касается других займов, их назначение и использование были предоставлены банку в ложном свете. Была указана цель "пополнение оборотных средств за платежи по договорам, в том числе по марганцевой руде". Вместо этого средства пошли на покупку сталелитейного завода в Кентукки. Но ранее деньги были переведены в Соединенные Штаты, средства по кредиту были депонированы, а затем сняты со счета 13 различных подставных лиц в общей сложности 17 транзакций в кипрском отделении ПриватБанка - всего за 8 минут. Сделки не служили коммерческой цели; они были полностью разработаны, чтобы скрыть источник и характер средств.

82. Незаконно присвоенные средства были переданы банку обычными людьми и предприятиями, стремящиеся хранить свои деньги в надежном месте. ПриватБанк предложил процентные ставки выше среднерыночных, чтобы побудить ни в чем не повинных граждан Украины и отдельных лиц во всем мире доверять свои сбережения банку. Коломойский и Боголюбов предали это доверие и забрали деньги себе.

83. Убытки, причиненные мошенничеством и хищениями Коломойского и Боголюбова, были настолько велики, что у НБУ было мало вариантов, кроме как национализировать ПриватБанк, чтобы защитить этих вкладчиков. Если бы НБУ этого не сделал, украинский эквивалент Федеральной корпорации по страхованию вкладов был бы фактически уничтожен.

II. Корф и Лабер создали обширную сеть компаний по отмыванию украденных денег и инвестирования их в США

84. Отмывание денег не останавливалось на Кипре. Коломойский и Боголюбов привлекли своих американских коллег Корфа и Лабера для следующего шага. Корф и Лабер создали сложную систему юридических лиц для облегчения отмывания незаконно присвоенных средств и инвестирования средств в собственность и бизнес в Соединенных Штатах.

85. Компании часто использовали вариант названия "Оптима" - Optima Ventures, Optima Group и др. Компании "Optima Family" имели запутанную структуру собственности, которая постоянно менялись по мере создания новых организаций для перемещения денег, маскировки владения активами и прочего отмывания денег.

86. Семья Оптима включала (среди многих других) следующие организации, которые были созданы, принадлежат или управляются Корфом и Лабером:

а. Корфом и Лабером в 1994 году была основана компания Optima International of Miami, Inc. ("Оптима Интернэшнл"). Корф и Лабер были первоначальными владельцами, и они продали акции Optima International и ее дочерних компаний компаниям, принадлежащим или контролируемым Коломойским.

b. ООО "Группа компаний Оптима" ("Группа Оптима") была учреждена 8 августа 2008 года в Делавэре. Принадлежит Коломойскому, Боголюбову, Корфу и Лаберу. Корф имел полномочия направлять средства Optima Group, но обсуждали эти решения с обоими Коломойский и Боголюбов (примечание 6)

Примечание 6:

В пункте 86 и его подразделах термин "находящийся в собственности" означает "являлся конечным бенефициаром". Коломойский, Боголюбов, Корф и Лабер "владели" предприятиями напрямую и косвенно через совокупность других сущностей.

с. ООО "Оптима Венчурс" ("Оптима Венчурс") было зарегистрировано 1 января 2008 года в Делавэре. Optima Ventures принадлежала Коломойскому, Боголюбову, Корфу и Лаберу. Это был основной двигатель, использовавшийся для приобретения недвижимости в США за незаконно присвоенные средства из ПриватБанка. Благодаря этой деятельности компания стала крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде, штат Огайо. Корф и Лабер основали множество предприятий в рамках Optima Ventures, с которой они приобрели собственность на незаконно присвоенные средства ПриватБанка, в том числе:

I. ООО "Публичная площадь Оптима 55", использованное для приобретения здания по адресу: 55 Публичная площадь в Кливленде, штат Огайо.

II. ООО "Оптима One Cleveland Центр" использовалось для приобретения здания по адресу: One Cleveland центр в Кливленде, штат Огайо.

III. Optima 1375, LLC, использовалась для передачи права собственности на One Cleveland Центр в 2010 году.

IV. ООО "Оптима 1300", использованное для приобретения здания AECOM в г. Кливленд, Огайо.

v. ООО "Оптима 777", использовавшееся для приобретения отеля Crowne Plaza (ныне известный как отель Westin) в Кливленде, штат Огайо.

VI. ООО "Оптима Стеммонс" использовалось для приобретения здания Башни Стеммонс на 8777 North Stemmons Freeway в Далласе, штат Техас.

VII. ООО "Оптима 7171" ("Оптима 7171"), использовалось, как подробно описано ниже, чтобы приобрести кампус CompuCom, расположенный по адресу 7505 и 7171 Forest Lane в Далласе, штат Техас.

VIII. ООО "Оптима 500" использовалось для приобретения здания PNC Plaza по адресу 500 Уэст-Джефферсон-стрит в Луисвилле, штат Кентукки (примечание 7)

Примечание 7:

Это имущество является предметом гражданского иска о конфискации имущества, поданного одновременно с данным иском.

IX. ООО "Оптима 925", использованное для приобретения здания Хантингтона по адресу 925 Эвклид-авеню в Кливленде, штат Огайо.

d. Georgian American Alloys, Inc. ("Грузинские американские сплавы") была зарегистрирована 14 февраля 2012 года в штате Делавэр. Georgian American Alloys, Inc принадлежали Коломойскому, Боголюбову, Корфу, Лаберу и одному из их деловых партнеров.

Примерно 35% их собственности принадлежало группе компаний "Оптима". Georgian American Alloys, Inc были зонтиком, под которым владели Коломойский, Боголюбов, Корф и Лабер и управляли несколькими производителями и трейдерами ферросплавов в США:

I. CC Metals and Alloys LLC, компания из штата Делавэр, специализирующаяся на ферросплавном заводе в Калверт-Сити, Кентукки.

II. Грузинские американские сплавы Sarl, люксембургское предприятие.

III. Фелман Продакшн, ООО ("Фельман Продакшн"), штат Делавэр, компания с заводом ферросплавов в Нью-Хейвене, Западная Вирджиния. Фельман Продакшн имел банковский счет в отделении ПриватБанка на Кипре, получал кредиты в ПриватБанке, и перевел более 225 миллионов долларов в и из организаций, принадлежащих и контролируемых Коломойским и Боголюбовым с 2008 по 2014 год.

IV. Felman Trading Inc., компания из Нью-Джерси и глобальный поставщик марганца и ферросплавов.

е. Optima Acquisitions, LLC ("Оптима Акквизишнс") было зарегистрировано в 25 июня 2008 года в Делавэре. "Оптима Акквизишнс" на трети принадлежит Коломойскому, Боголюбову и Корфу, и использовалась для приобретения компаний в США за деньги, присвоенные у ПриватБанка, включая Optima Specialty Steel, Inc. и Steel Rolling Holdings, Inc.

е. Optima Specialty Steel, Inc. ("Optima Specialty") находилась в полной собственности как дочерняя компания Optima Acquisitions, созданная в 2008 году. Используя Optima Specialty и средства, незаконно присвоенные из ПриватБанка, Корф и Лабер приобрели или создали Michigan Seamless Tube LLC, Niagara LaSalle Corporation, KES Acquisition Company d / b / a Kentucky Electric Steel и Corey Steel Company.

g. Warren Steel Holdings, LLC ("Уоррен Стил") была зарегистрирована 19 ноября 2001 года в Делавэре. Warren Steel принадлежит Коломойскому и Боголюбову, и одному из их бывших деловых партнеров. Уоррен Стил управлял сталелитейным заводом в Уоррене, штат Огайо, и и управлялся Корфом.

h. ООО "Оптима 1375 II" ("Оптима 1375 II") было зарегистрировано 7 сентября 2017 в Делавэре, чтобы получить право собственности на One Cleveland Center от Optima 1375. По словам Корфа и Лабера, он принадлежит им (по 50% каждый), но по информации и имеющемуся мнению, ее контролируют Коломойский и Боголюбов. Перевод был разработан для сокрытия принадлежности One Cleveland Center и еще больше замаскировать источник средств на строительство.

i. ООО "Оптима 925 II" ("Оптима 925 II") было зарегистрировано 4 июня 2015 г. в Огайо. Optima 925 передала право собственности на здание Хантингтона компании Optima 925 II, которая впоследствии объединилась со сторонним покупателем для приобретения здания. Optima 925 II была создана для того, чтобы скрыть долю владения Коломойского и Боголюбова в здании.

j. Felman Trading Americas, Inc. была зарегистрирована в Делавэре 9 апреля, 2018. По словам Корфа и Лабера, она принадлежит им (по 50% каждый), но по информации и по имеющемуся мнению, ее контролируют Коломойский и Боголюбов. Она была создана, чтобы скрыть долю Коломойского и Боголюбова в Felman Trading Inc.

87. Корф и Лабер использовали средства семьи Оптима как один большой кошелек. Oни переводили средства туда и обратно между различными организациями, как для отмывания денег, так и для попыток заработать деньги - вот почему, например, импортер марганцевой руды оплатил реструктуризацию здания коммерческой недвижимости в Кентукки. Корф обсудил эти трансферы с Коломойским и Боголюбовым, и они одобрили использование денег.

88. Есть много примеров этого подхода ответчика к связанным хозяйствующим субъектам (что было похоже на подход Коломойского и Боголюбова к ПриватБанку). В одном случае, Корф распорядился, чтобы компания Optima Acquisitions ссудила Warren Steel примерно 19 миллионов долларов. Когда наступил срок погашения кредита, Корф с одобрения Коломойского и Боголюбова выдал новые займы от другого связанного лица, которое должно вернуть деньги компании Optima Acquisitions.

89. Еще один пример: Optima Ventures ссудила деньги компании Warren Steel, которая затем взяла ссуду от Felman Trading Inc., чтобы выплатить первоначальную ссуду.

90. Эти ссуды между организациями на десятки миллионов долларов были предоставлены, несмотря на то, что бизнес юридических лиц не предполагал предоставлять ссуды другим компаниям.

91. Сделки позволили Коломойскому, Боголюбову, Корфу и Лаберу отмыть деньги, чтобы способствовать продолжающемуся незаконному присвоению средств из ПриватБанка и замаскировать форму собственности, характер и источник средств.

92. Большинство членов компании Optima Family имели своих руководителей и место деятельности в одном и том же офисе на 200 South Biscayne Boulevard в Майами, Флорида.

По мере расширения ресурсов Корфа и Лабера они переместились с 30-го этажа на 36-й и, наконец, на 55 этаж в пентхаус.

93. Корф и Лабер сыграли решающую роль в незаконной деятельности схемы отмывания доходов. Они напрямую взаимодействовали с руководством ПриватБанка, включая Управляющего 1, Управляющего 2, и Менеджера 3 (глава Кредитного комитета ПриватБанка) по кредитам. Они просили ссуды для членов семьи Оптима и получил их.

94. И Корф и Лабер извлекли выгоду из своей роли в схеме. В некоторых случаях незаконно присвоенные средства из ПриватБанка поступили на личные счета Корфа и Лабера. Например, с сентября 2009 года по апрель 2010 года из Оптимы было переведено более 13 миллионов долларов на счета на имя Корфа, Лабера и их семей. И средства от "Оптима Интернэшнл" использовалась для оплаты личных расходов Корфа и Лабера. Некоторые из этих средств были присвоены из ПриватБанка.

95. Корф и Лабер предприняли много шагов, чтобы скрыть личность и право собственности на своих "партнеров" и тот факт, что деньги, которые они потратили под маркой Optima, изначально поступали от кредитов ПриватБанка. Среди прочего, они (1) совершали быстрые переводы средств между организациями, которые не служили бизнес-целям; (2) использовались обманчиво похожие названия организаций и изменялись эти имена, не имеющие законной деловой цели примерно в то время, когда о краже денег Коломойским и Боголюбовым стало широко известно; (3) использовали запутанную структуру собственности множества своих юридических лиц, чтобы скрыть истинное бенефициарное владение активами; и (4) сменили владельца структуры компаний Optima Family, когда преступления Коломойского и Боголюбова в Украине были обнародованы.

96. Корф и Лабер также поддерживали личные отношения с руководством ПриватБанка. Лабер, например, послужил ориентиром для Менеджера 1 при получении визы в США. И менеджер 3 пригласил Корфа и Лабера и их жен на свой день рождения.

III. Оптима приобрела кампус CompuCom в 2010 году на незаконно присвоенные средства ПриватБанка

97. В 2010 году Корф, Лабер, Коломойский и Боголюбов расширили свой портфель американских активов с покупкой бывшего кампуса CompuCom, офисного парка площадью около 19,5 акров на 7505 и 7171 Форест-Лейн, Даллас, Техас 75230. Кампус включал в себя 8-этажную офисную башню, 3-этажный центр обработки данных и служебное здание площадью более 250 000 квадратных футов, а также парковку на более 1000 машиномест и открытые площадки.

98. В то время кампус CompuCom принадлежал Comp Delaware LP.

99. Для приобретения собственности Корф и Лабер создали холдинговую компанию Optima 7171 LLC в Делавэре 10 ноября 2010 г. и зарегистрировали ее в Техасе 23 ноября 2010 г. Основное место деятельности находилось по адресу: 200 South Biscayne Boulevard, Miami, Florida, как они сообщили в налоговую инспекцию Далласа. Оптима 7171 была предприятием специального назначения, созданным для приобретения кампуса CompuCom и являлась стопроцентной дочерней компанией Optima Ventures.

100. Optima Ventures и Comp Delaware LP заключили сделку купли-продажи 31 августа 2010 года. В соглашение неоднократно вносились поправки, и наконец 22 декабря 2010 года Optima 7171 приобрела CompuCom Campus за 47 400 000 долларов. Корф подписал оформление документации.

101. Покупка включала три компонента. Сначала Optima Ventures сделала три депозита на покупку по 250 000 долларов каждая 8 сентября, 8 ноября и 23 ноября, 2010. Два из этих переводов поступили со счета на имя Паванти, которым владеют Коломойский и Боголюбов, а остальные пришли из счета на имя Оптима 1375, которая принадлежит Коломойскому, Боголюбову, Корфу и Лаберу.

102. Во-вторых, Optima 7171 взяла ипотечный кредит на 32 250 000 долларов в Texas Capital Банк, NA. Доверительный акт на ипотеку был подписан Корфом и нотариально заверен в округе Майами Дейд, Флорида.

103. В-третьих, Optima 7171 заплатила 15 052 831,62 доллара наличными, что также покрыло различные сборы за закрытие.

104. 15 052 831,62 долл. США, использованные для завершения покупки кампуса CompuCom, были присвоены у ПриватБанка через четыре мошеннических кредита:

A. Мошеннический заем № 4O10091D.

105. Первым был заем № 4O10091D на сумму 50 000 000 долларов США. Этот заем представлял собой линию кредита, который можно было использовать в течение всего срока действия кредита. Заявка на получение кредита от имени ОГЗК, который, как обсуждалось выше, принадлежал Коломойскому и Боголюбову, была подана 28 марта 2010 г. Целью, указанной в (одной странице) кредитной заявки, было "текущее финансирование операции ", которые были определены как" добыча и переработка марганцевой руды открытым способом ". В заявлении указывалось, что "источниками средств для погашения кредита" будут "средства первичной операции ".

106. "Технико-экономическое обоснование возврата кредита", прилагаемое к заявке, сделало те же заявления: цель кредита была "финансирование текущей операционной деятельности;" "основным видом деятельности" была "добыча открытым способом и обогащение марганцевой руды" (с" прочими "видами деятельности, обозначенными как" производство бетонных и железобетонных изделий"); и ссуда будет выплачиваться за счет "дохода, полученного компанией".

107. Раздел 2.2.1 Кредитного соглашения требовал, чтобы заемщик, ОГЗК, "[и] спользовал заем на цели, указанные в соглашении, предназначенного для "финансирования регулярных операций" "Горно-обогатительного комбината".

108. 30 марта 2010 г., всего через два дня после подачи заявки на кредит, Электронный кредитный комитет ПриватБанка одобрил получение кредита в размере 50 миллионов долларов. Подписано 1 апреля.

109. Заявления по заявке, технико-экономическому обоснованию и соглашению были ложными.

а. Во-первых, они неверно истолковали цель ссуды. Деньги не использовались ОГЗК для своей "основной деятельности" по добыче и переработке марганца в Украине, а Оптима 7171, совершенно не связанная с этим компания, использовала 8 миллионов долларов для покупки коммерческой недвижимости в США. Средства были отправлены из ПриватБанка через сеть подставных компаний в серии из шести транзакций в течение двух дней перед использованием для покупки кампуса CompuCom.

б. Во-вторых, они неверно представили источник погашения кредита. Погашение кредита не производилось исключительно за счет оборотных средств ОГЗК или доходов от его хозяйственной деятельности.

Вместо этого часть была погашена дополнительными кредитами от ПриватБанка. При существовании кредитной линии (с апреля 2010 г. по февраль 2011 г.) ОГЗК дебетовал еще одну кредитную линию на более 109 млн долларов США; примерно 44 миллиона долларов погашения поступили от 11 прочих займов. Таким образом, вместо выплат ОГЗК ПриватБанку, собственные деньги банка перемещали из одного кармана в другой, чтобы замаскировать дыру в банковских счетах и отложить погашение.

с. В-третьих, они исказили залог по кредиту. Залогом были "имущественные права на получение средств по" различным договорам. Но эти контракты были с другими организациями, принадлежащими и контролируемыми Коломойским и Боголюбовым, и их стоимость была чуть меньше 30 миллионов долларов, что было на 20 миллионов долларов меньше, чем нужно для покрытия кредита. Был определен только один из многих предполагаемых контрактов; нет других конкретных дат или номеров контрактов, включенных в описание залога в составе заявки.

B. Мошеннические займы № CY001K / 2, 4Z10340D и 4Z10339D.

110. Остальные деньги на приобретение кампуса CompuCom поступили из трех других ссуд от ПриватБанка юридическим лицам, принадлежащим и контролируемым Коломойским и Боголюбовым. За несколько недель до покупки Коломойский и Боголюбов получили два кредита на свою компанию, ЗФЗ, займы № 4Z10340D и 4Z10339D. Оба датированы 1 декабря 2010 года. Они также обеспечили заем № CY001K / 2 для компании Glowston Products Ltd. ("Glowston"), еще одной из их юридических лиц. Этот заем был выдан 15 декабря 2010 года.

111. Эти три кредита были выданы таким же образом, как и другие мошеннические кредиты. ЗФЗ был производителем ферросплавов в Украине; на основании других многочисленных заявок на получение кредитов от ПриватБанка, ЗФЗ не занимался покупкой коммерческой недвижимости в США. Glowston был подобным же ферросплавным бизнесом. Однако деньги от кредитов, выданных обоим организациям, были использованы для покупки CompuCom в Далласе не связанной компанией Optima 7171.

112. Эти три кредита были частью незаконного присвоения средств из ПриватБанка. Частично они использовались для предоставления средств на покупку CompuCom, а частично для отмывания средства покупки.

C. Отмывание доходов от мошеннических займов.

113. Перед использованием для покупки кампуса CompuCom деньги из ссуд №№ 4O10091D, CY001K / 2, 4Z10340D и 4Z10339D были объединены, разделены и переданы через банковские счета нескольких компаний за считанные дни, чтобы скрыть его источник и тот факт, что это было незаконно присвоено.

114. В период с 15 по 17 декабря 2010 г. часть поступлений по займам №№ CY001K / 2, 4Z10340D и 4Z10339D были переведены через счета в ПриватБанке на Кипрский филиал на имя Albroath International Corp, Chemstar Products LLC и Divot Enterprises Limited, все предприятия, принадлежащие и подконтрольные Коломойскому и Боголюбову. 17 декабря 2010 г. между 16:30 и 16:38 средства были объединены и объединены на счете в Кипрском филиале ПриватБанка на имя Brimmilton Limited ("Бриммилтон"), который также принадлежит и контролируется Коломойским и Боголюбовым. Сразу после этого, в 16:38, 8 миллионов долларов денежных средств были переведены на счет компании Hetterington Group Ltd (еще одна компания Коломойского / Боголюбова) в ПриватБанке на Кипре.

115. 21 декабря 2010 г., в 17:40, 25 миллионов долларов из возобновляемой кредитной линии кредит № 4O10091D был переведен со ссудного счета ОГЗК в ПриватБанке на счет Halefield в кипрском филиале ПриватБанка.

116. В 19:10 Хейлфилд перевел 25 миллионов долларов на счет Бриммилтона, и сразу же Бриммилтон перевел 8 миллионов долларов на счет Hetterington Group, где они были объединены с поступлениями от трех других кредитов Glowston и ЗФЗ.

117. На следующий день, 22 декабря 2010 г., часть ссуды полученных мошенническим путем средств были переведены, начиная с 19:51, через два счета в PrivatBank Cyprus на имя лиц, принадлежащих и контролируемых Коломойским и Боголюбовым до депонирования на счет Паванти в ПриватБанке Кипр в 19:55.

118. В 20:31 Паванти перевел 15 175 306 долларов (8 миллионов из которых поступили от ссуды № 4O10091D, а остальные средства поступили от трех других ссуд) на счет в Regions Bank в США на имя Optima Ventures. Строка памятки гласила: "Для OPTIMA VENTURES LLC 0077605470 для МИРОВОГО ШТАБА COMPUCOM ПРИОБРЕТЕНИЕ КАМПУСА. В СОГЛАШЕНИИ О КРЕДИТНОМ СОГЛАШЕНИИ от 21.12.2010. " Перед этим переводом остаток на счете Optima Ventures составлял менее 70 000 долларов США.

119. В тот же день средства были переведены на счет Optima Ventures, Optima. Венчурсы отправили 15 175 306 долларов в First American Title Insurance Company (примечание 8).

Примечание 8:

Выплата была примерно на 125 000 долларов больше суммы, необходимой для закрытия, и баланс был возвращен.

120. 22 декабря 2010 г. ссудные деньги, которые якобы были предоставлены для финансирования текущей деятельности украинских заводов ферросплавов, была использована для покупки кампуса CompuCom в Далласе на имя Optima 7171, которая не имела официальных отношений с ОГЗК, ЗФЗ или Glowston.

121. Заявления Коломойского и Боголюбова о получении и использовании займов №№ 4O10091D, CY001K / 2, 4Z10340D и 4Z10339D представляют собой хищение и преобразование денег ПриватБанка. Они также представляли собой мошенничество со стороны ПриватБанка. Переводы денег из Украины на Кипр в США были переводами в международной торговле и представляли собой отмывание денег. Покупка Актива-Ответчика также представляла собой как передачу, так и получение незаконно присвоенных средств в международной торговле и отмывание денег.

122. Промежуточные переводы доходов от хищений и мошенничества не служили законной деловой цели. Они были разработаны, чтобы скрыть и замаскировать природу, локацию, источник, право собственности и контроль над полученными мошенническим путем кредитными средствами.

123. Кампус CompuCom был куплен на выручку от хищения и мошенничество, и стал выручкой. Он также участвовал и способствовал отмыванию незаконно присвоенных средств ПриватБанка.

D. Использование собственности для продвижения схемы.

124. Каждый квартал после покупки CompuCom платила Optima 7171 примерно 1,3 млн долларов арендной платы за использование кампуса CompuCom. С 11 января по апрель 2016 г., CompuCom заплатила около 28 миллионов долларов Оптиме 7171. В тот же период Оптима 7171 передала около 13 миллионов долларов для Optima Ventures. Optima Ventures передала часть этих средств многочисленным другим членам группы компаний Optima, в том числе организациям, которые приобрели недвижимость в США, используя ссуды, полученные обманным путем. С октября по декабрь также через Optima Ventures деньги были переведены на личный счет Коломойского в ПриватБанк. Эти средства помогли продвинуть общую схему и обогатить Коломойского.

125. В августе 2018 года Optima 7171 погасила основную часть ипотеки. Для этого Корф и Лабер перевели около 15,1 миллиона долларов из Optima 1300 в Optima Ventures и 978 400 долларов от ООО "Оптима 777". Optima Ventures перевела 16 миллионов долларов в Texas Capital Bank.

126. 15 апреля 2019 года Optima 7171 выплатила оставшуюся часть невыплаченной ипотеки (включая штрафы), что составило 2719 133,47 долларов. Деньги на выплату были переведены в Texas Capital Bank от Optima Ventures. Источником денег, используемых Optima Ventures, была Felman Trading Americas Inc., которая в тот же день перевела средства в Optima Ventures. До перевода из Felman Trading Americas Inc. на счету Optima Ventures был остаток в размере 24 435,23 долларов США. Эта серия переводов еще больше отмывала незаконно присвоенные средства из ПриватБанка. Путем смешивания денег от других компаний Optima Family Корф и Лабер замаскировали и утаили доходы от хищений и мошенничества. Средства, использованные для оплаты ипотеки и оформление доверительного договора были вовлечены в отмывание денег и способствовали отмыванию денег.

Первое требование о возмещении ущерба

18 U.S.C. § 981 (а) (1) (В)

127. Пункты с 1 по 126 выше включены посредством ссылки, как если бы они были полностью изложены в данном описании.

128. Актив-Ответчик - это имущество, которое составляет доходы или получено путем доходов, в прослеживается связь с (i) иностранным правонарушением, связанным с мошенничеством, схемой или попыткой обмана, совершенным или направленным против иностранного банка (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iii)); (ii) международная перевозка и передача украденных, конвертированных или полученных обманным путем денег или имущества на сумму более 5000 долларов США (18 U.S.C. § 2314); и (iii) получение, хранение, сокрытие, хранение, продажа и утилизация украденного, конвертированных или полученных обманным путем денег или имущества на сумму более 5000 долларов США, доставленного из-за пределов США в Соединенные Штаты и между ними (18 U.S.C. § 2315), все из которых указанные незаконные действия в соответствии с 18 U.S.C. §§ 1956 (c) (7) (A) и 1956 (c) (7) (B) (iii), или сговор с целью совершения таких преступлений.

129. Соответственно, Актив-Ответчик подлежит конфискации в соответствии с 18 U.S.C. § 981 (a) (1) (C).

Второе требование о возмещении ущерба

18 U.S.C. § 981 (а) (1) (А)

130. Пункты с 1 по 126 выше включены посредством ссылки, как если бы они были изложены полностью в данном описании.

131. Актив-Ответчик участвует или связан с имуществом, участвующим в одной или нескольких транзакций или попыток транзакций в нарушение раздела 18 U.S.C. § 1957. В частности, Актив-Ответчик участвует или связан с участием в денежных операциях, полученных преступным путем, относящихся к имуществу стоимостью более 10000 долларов США, которое является иностранным преступлением, связанным с мошенничеством, или схемой или попыткой мошенничества со стороны иностранного банка или против него (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iii)); Международная транспортировка и передача украденных, конвертированных или полученных мошенническим путем денег или имущества (18 U.S.C. § 2314); и получение, владение, сокрытие, хранение, продажа и утилизация украденного, конвертированные или полученные обманным путем деньги или имущество на сумму более 5000 долларов США, доставленные из-за пределов США в Соединенные Штаты и между ними (18 U.S.C. § 2315).

132. Соответственно, Актив-Ответчик подлежит конфискации в соответствии с 18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A).

Третье требование о возмещении ущерба

18 U.S.C. § 981 (а) (1) (А)

133. Пункты с 1 по 126 выше включены посредством ссылки, как если бы они были полностью изложены в данном описании.

134. Актив-Ответчик является имуществом или связан с имуществом, вовлеченным в одну или несколько транзакций или попыток транзакций в нарушение раздела 18 U.S.C. § 1956 (a) (1) (A) (i). В частности, Актив-Ответчик участвует в финансовых транзакциях, связанных с доходами от указанной незаконной деятельности, то есть иностранного преступления, связанного с мошенничеством, или схемами или попыткой мошенничества со стороны иностранного банка или против него (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iii)); Международная транспортировка и передача украденных, конвертированных или полученных мошенническим путем денег или имущества (18 U.S.C. § 2314); и получение, владение, сокрытие, хранение, продажа и утилизация украденного, конвертированные или полученные обманным путем деньги или имущество на сумму более 5000 долларов США, доставленные из-за пределов США в Соединенные Штаты и между ними (18 U.S.C. § 2315), и с намерением содействовать осуществлению указанной незаконной деятельности в нарушение 18 Свода законов США. § 1956 (a) (1) (A) (i).

135. Соответственно, Актив-Ответчик подлежит конфискации в соответствии с 18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A).

Четвертое требование о возмещении ущерба

18 U.S.C. § 981 (а) (1) (А)

136. Пункты с 1 по 126 выше включены посредством ссылки, как если бы они были изложены полностью в данном описании.

137. Актив-Ответчик является имуществом или связан с имуществом, вовлеченным в одну или несколько транзакций или попыток транзакций в нарушение раздела 18 U.S.C. § 1956 (a) (1) (B) (i).

В частности, Актив-Ответчик участвует в финансовых транзакциях, связанных с доходами от казанной незаконной деятельности, то есть иностранного преступления, связанного с мошенничеством, или схемами или попыткой мошенничества со стороны иностранного банка или против него (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iii)); Международная транспортировка и передача украденных, конвертированных или полученных мошенническим путем денег или имущества (18 U.S.C. § 2314); и получение, владение, сокрытие, хранение, продажа и утилизация украденного, конвертированные или полученные обманным путем деньги или имущество на сумму более 5000 долларов США, доставленные из-за пределов Соединенных Штатов в Соединенные Штаты и между ними (18 U.S.C. § 2315), и которые были задуманы полностью или частично для того, чтобы скрыть или замаскировать природу, местонахождение, источник, владение или контроль доходов от указанной незаконной деятельности в нарушение 18 U.S.C. § 1956 (a) (1) (B) (i).

138. Соответственно, Актив-Ответчик подлежит конфискации в соответствии с 18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A).

Пятое требование о возмещении ущерба

18 U.S.C. § 981 (а) (1) (А)

139. Пункты с 1 по 126 выше включены посредством ссылки, как если бы они были полностью изложены в данном описании.

140. Актив-Ответчик является имуществом или связан с имуществом, участвующим в одной или нескольких транзакциях или попыток транзакций в нарушение раздела 18 U.S.C. § 1956 (a) (2) (A). В частности, Актив-Ответчик был или прослеживается до средств, которые были транспортированы, переданы, или переведены в какое-либо место в США из или через какое-либо место за пределами США, зная, что средства, задействованные в транспортировке, передаче или переводе, представляют собой доходы от незаконной деятельности в какой-либо форме и с намерением способствовать получению доходов от указанной незаконной деятельности, то есть иностранного преступления, связанного с мошенничеством, или схемой или попыткой мошенничества со стороны иностранного банка или против него (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iii)); Международная транспортировка и передача украденных, конвертированных или полученных мошенническим путем денег или имущества (18 U.S.C. § 2314); и получение, владение, сокрытие, хранение, продажа и утилизация украденных, конвертированных или полученных обманным путем денег или имущества на сумму более 5000 долларов США, доставленных из-за пределов США в Соединенные Штаты и между ними (18 U.S.C. § 2315).

141. Соответственно, Актив-Ответчик подлежит конфискации в соответствии с 18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A).

Шестое требование о возмещении ущерба

18 U.S.C. § 981 (а) (1) (А)

142. Пункты с 1 по 126 выше включены посредством ссылки, как если бы они были полностью изложены в данном описании.

143. Актив-Ответчик является имуществом или связан с имуществом, вовлеченным в одну или несколько транзакций или попыток транзакций в нарушение раздела 18 U.S.C. § 1956 (a) (2) (B).

В частности, Актив-Ответчик был или связан со средствами, которые были транспортированы, переданы, или переведены в какое-либо место в США из или через место за пределами США,зная, что средства, задействованные в транспортировке, передаче или переводе, представляют собой доходы от незаконной деятельности в какой-либо форме и зная, что такая транспортировка или передача предназначена полностью или частично, чтобы скрыть или замаскировать характер, местонахождение, источник, владение или контроль доходов от указанной незаконной деятельности, то есть иностранного преступления, связанного с мошенничеством, схемой или попыткой обмана со стороны иностранного банка или против него (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iii)); международная перевозка и передача украденных или конвертированных денег или имущества, полученного обманным путем (18 U.S.C. § 2314); и получение, владение, сокрытие, хранение, продажа и утилизация украденных, конвертированных или полученных обманным путем денег или недвижимости стоимостью более 5000 долларов, прибывшей из-за пределов США в Соединенные Штаты и между ними (18 U.S.C. § 2315).

144. Соответственно, Актив-Ответчик подлежит конфискации в соответствии с 18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A).

Седьмое требование о возмещении ущерба

18 U.S.C. § 981 (а) (1) (А)

145. Пункты с 1 по 126 выше включены посредством ссылки, как если бы они были полностью изложены в данном описании.

146. Актив-Ответчик является имуществом или связан с имуществом, вовлеченным в сговор с целью отмывания доходов от указанной незаконной деятельности в нарушение 18 U.S.C. § 1956 (h).

147. В частности, Актив-Ответчик является средством или связан со средствами, которые были причастны к сговору с целью:

а. Совершения или попытки совершения финансовых операций, в которых участвуют доходы от указанной незаконной деятельности, то есть иностранного преступления, связанного с мошенничеством, или махинации или попытки мошенничества со стороны иностранного банка или против него (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iii));

международная транспортировка и передача украденных, конвертированных или полученных обманным путем денег или имущества (18 U.S.C. § 2314); и получение, хранение, сокрытие, хранение, продажа и распоряжение украденными, конвертированными или полученными обманным путем денег или имущества, стоимостью более 5000 долларов США, которое прибыло из-за пределов США в Соединенные Штаты и между ними (18 U.S.C. § 2315);

б. Совершения или попытки совершения денежных операций в преступных целях, с участием имущества стоимостью более 10 000 долларов США, при получении такого имущества из указанной незаконной деятельности, то есть иностранного преступления, связанного с мошенничеством, или схемой или попыткой мошенничества со стороны иностранного банка или против него (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iii));

международная перевозка и передача украденных, конвертированных или полученных обманным путем денег или имущества (18 U.S.C. § 2314); и получение, хранение, сокрытие, хранение, продажа и распоряжение украденными, конвертированными или полученными обманным путем денег или имущества, оцененного в более 5000 долларов США, которое прибыли из-за пределов США в Соединенные Штаты и между ними (18 U.S.C. § 2315), в в нарушение 18 U.S.C. § 1957; и

с. Для перевозки, доставки или передачи в США из или через место за пределами Соединенных Штатов, зная, что такая транспортировка, доставка или передача предназначена полностью или частично для того, чтобы скрыть или замаскировать характер, местоположение, источник, право собственности или контроль доходов от указанной незаконной деятельности, которая составляет иностранное преступление, связанное с мошенничеством, схемой или попыткой обмана со стороны или против иностранного банка (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iii)); международную перевозку и трансфер украденных, конвертированных или полученных обманным путем денег или имущества (18 U.S.C. § 2314); и получение, владение, сокрытие, хранение, продажу и распоряжение украденными, конвертированными деньгами или имуществом, полученными обманным путем, на сумму более 5000 долларов США, доставленные из-за пределов Соединенных Штатов в Соединенные Штаты и между ними (18 U.S.C. § 2315) в нарушение 18 U.S.C. § 1956 (a) (2) (B) (i).

148. Соответственно, Актив-Ответчик подлежит конфискации в соответствии с 18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A).

Поэтому Истец, Соединенные Штаты Америки, просит:

1. Принять решение по Активу-Ответчику в соответствии с законом и правилами этого Суда, и чтобы все заинтересованные стороны явились и показали причину, по которой решение о конфискации не может быть принято.

2. Суд по причинам, изложенным в настоящем документе, принять решение и постановить, чтобы Актив-Ответчик был конфискован в пользу Соединенных Штатов Америки, которые распорядятся ним в соответствии с действующими законами с учетом расходов, а также других возмещений, которые Суд сочтет надлежащими и справедливыми.