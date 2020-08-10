На следующий день после выборов президента, в Беларуси вновь проходят протесты. Вчера они закончились стычками с силовиками. В итоге пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских. Погибших не было. Акции протеста проходили в 33 населенных пунктах.

Ранее оппозиционные Telegram-каналы обнародовали программу на ближайшие дни. Сегодня акции протеста намечены на 20:00. В Минске протестующие уже не собираются у Стелы победителям, а планируют передвигаться небольшими группами, чтобы "измотать" спецназ. Точки сбора - станции метро и любые площади вблизи от домов, где живут противники Лукашенко.

Протестующих призвали применять "сцепку", чтобы затруднить задержания, перегруппировываться, выводить из строя автозаки и спецтехнику, блокировать дороги автотранспортом.

При этом штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской отказался принимать участие в протестах - чтобы снять с себя ответственность за возможные жертвы. Она сегодня подала жалобу в ЦИК, потребовав признать оглашенные результаты выборов недействительными.

Подсчет голосов продолжаются. На первом месте Лукашенко, у него более 80%. У Тихановской - чуть более 9%. На третье место не попал никто - 4,6% это голоса "против всех". У остальных кандидатов еще меньше поддержки.

"Страна" следит за ситуацией.

20:24 В Минске в разных частях города собираются группы людей. Их разгоняют силовики. Например, в районе автовокзала "Восточный" на Серебрянке.

20:20 Вот еще одно видео стычек у посольства Беларуси в Киеве

20:17 Под посольством Беларуси в Украине произошла потасовка, задержаны 5 митингующих. Они пытались бросать яйца в здание. Среди задержанных бывший политзаключенный Александр Кольченко.

Как видно на видео протестующие в Киеве жгли файера.

20:15 Твитер фиксирует попытки блокировки соцсети на территории Беларуси

20:11 В районе Михалово в Минске сейчас так. По тротуару идет протестующие. Им сигналят некоторые машины

20:01 Задерживают людей в Гродно. Как рассказали очевидцы, подъехали автозаки и силовики начали забирать собравшихся в районе Старого моста и Драмтеатра.

19:58 По проспекту Победителей в Минске движется только транспорт правоохранителей и кареты скорой помощи - сообщает Sputnik Беларусь.

19:56 Тем временем председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик в эфире белорусского телевидения заявил, что спецслужбе удалось предотвратить покушение на кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

19:50 Митинг солидарности с белорусской оппозицией сегодня состоялся в Вильнюсе. В нем приняли участие несколько сотен человек.

19:48 В центре Пинска много правоохранителей, около набережной стоит ОМОН со щитами, пока около 20 человек. Протестующих практически нет, однако были задержаны несколько парней, - сообщает Sputnik Беларусь.

19:37 Стало известно, что по фактам массовых беспорядков в Беларуси возбудиил 21 уголовное дело. Санкции по некоторым статьям предусматривают до 15 лет.

19:33 В Киеве стоят с плакатами "Лукашенко уходи" и с призывами к забастовке

19:26 В Минске ОМОН уже на крышах домов.

19:18 И снова Киев. Полиция увозит задержанных у белорусского посольства противников Лукашенко. Такая ирония судьбы - Зеленский критикует белорусского коллегу за применение силы, но тоже "пакует" его оппонентов.

19:11 В Беларуси опять начали блокировать интернет. Ряд новостных порталов не открывается, среди них крупнейший tut.by. А вот государственный "БелТА" работает.

19:07 В Минске закрыли шесть расположенных в центре станций метро - "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная".

19:00 В Киеве под посольством Беларуси собрались протестующие.

Несколько десятков человек таким образом решили выразить солидарность с народом Беларуси.

Общественный порядок обеспечивают силами правопорядка.

Активисты скандируют: "Верим, можем, победим!" и "Стране свободу - долой Луку урода!", а также "живи Беларусь".

Также под посольством уже задержали несколько активистов. По версии полиции они хотели бросить яйца в посольство Беларуси.

18:00 Такая ситуация в центре Минска сейчас. Напомним, акцию перенесли на 8 часов, но спецназ уже хватает и уводит людей, которые кажутся ему подозрительными.

17:45 Такие инструкции в сетях раздают протестующим.

17:30 Телеграм-канал Nexta сообщает, что власти так сильно испугались вчерашних баррикад из мусорных баков, что теперь по Минску ездит машина и убирает все урны.