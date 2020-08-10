Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская подала жалобу в Центральный избирательный комитет страны, потребовав признать оглашенные результаты выборов недействительными.

Об этом заявила представитель штаба Тихановской Анна Красулина, передает "ТАСС".

"Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы", - сказала она.

Кроме того, Красулина также рассказала, что Тихановская настаивает на повторном подсчете голосов или даже голосовании.

"Результаты выборов, озвученные Ермошиной, должны быть признаны недействительными, - изложила собеседница агентства содержание жалобы. - В связи с допущенными нарушениями законодательства при подсчете голосов требуется проведение повторного подсчета голосов с проверкой сведений. В случае невозможности проведения повторного подсчета выборы по отдельным участкам должны быть признаны недействительными на основании статьи 79 избирательного кодекса", - рассказала она.

Напомним, до этого представительница штаба Тихановской Мария Колесникова утверждала, что кандидат в президенты готова к диалогу с Александром Лукашенко, если это поможет избежать насилия в стране.

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