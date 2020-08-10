В Днепре оставшийся недовольным услугами проститутки клиент обокрал ее сутенера. Инцидент произошел 10 августа на улице Тверской. Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что двое мужчин оплатили услуги "девушки на час", но остались недовольны качеством обслуживания. Поэтому парни закрыли даму в квартире и пошли выяснять отношения с сутенером.

Мужчины требовали вернуть им деньги, поскольку услуга им не понравилась. Очевидно, сутенера не устраивало такое развитие событий и он принялся возражать. Тогда один из недовольных клиентов выхватил у него из рук телефон, 100 гривен и ключи от автомобиля после чего убежал.

Сутенер оказался не робкого десятка и догнал обидчика, тогда между ними вновь вспыхнул конфликт. Судя по всему, в инцидент вмешалась полиция, но подробности этого не указываются.

Ранее "Страна" писала о том, что ГБР задержала сутенера из СБУ, который крышевал и рекламировал проституток.

Также мы сообщали, что в полиции назвали области Украины, где выявили больше всего проституток.